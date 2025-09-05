Tesla oferece bônus de R$ 5,4 trilhões a Musk por desempenho; veja metas

O conselho de administração da Tesla propôs um novo pacote de remuneração ao seu CEO, Elon Musk, que pode chegar a cerca de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,4 trilhões, na cotação atual). As informações são da Bloomberg.

O que aconteceu

O plano proposto a Musk seria o maior pacote de remuneração corporativa da história. Ele tem como objetivo manter o homem mais rico do mundo focado no comando da Tesla enquanto ele administra simultaneamente outras quatro companhias: SpaceX, xAI, Neuralink e The Boring Company.

Para Elon Musk receber o bônus trilionário, a empresa precisa atingir metas extremamente ambiciosas nos próximos dez anos. Veja quais:

aumentar o valor de mercado da Tesla de US$ 1 trilhão atualmente para US$ 8,5 trilhões

vender mais de 12 milhões de carros elétricos

10 milhões de assinaturas de direção autônoma

operar 1 milhão de veículos em sua frota de robotáxis (veículos autônomos)

vender 1 milhão de Tesla Bots (robôs humanoides)

aumentar os lucros ajustados para US$ 400 bilhões

O plano é estruturado em 12 etapas, com Musk ganhando 1% das ações da Tesla por cada meta alcançada, podendo chegar a uma participação adicional de 12% na empresa. Isso elevaria sua participação total para cerca de 25%, alinhando-se com sua demanda anterior por maior controle de voto na Tesla para liderar projetos de inteligência artificial e robótica.

Em carta aos acionistas incluída no documento, a presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, classificou Musk como a única pessoa capaz de liderar a empresa em um momento de desafios, com quedas nas ações da Tesla devido a vendas mais fracas e controvérsias envolvendo seu CEO. "Em resumo, reter e incentivar Elon é fundamental para que a Tesla alcance seus objetivos e se torne a empresa mais valiosa da história (...) Acreditamos que Elon é a única pessoa capaz de liderar a Tesla neste momento crítico de inflexão", escreveu.

Impasse com pacote de 2018

No início deste ano, o conselho da Tesla aprovou um pacote de remuneração provisória para Musk de cerca de US$ 29 bilhões em ações restritas. Esse pacote foi projetado para assegurar que o bilionário continue à frente da fabricante de automóveis elétricos pelo menos até 2030, enquanto a empresa adota uma estratégia que prioriza a Inteligência Artificial (IA).

A Tesla transferiu sua sede corporativa de Delaware para o Texas depois que uma juíza anulou o pacote de 2018 de Musk por considerá-lo "incompreensível" e injusto para os acionistas, alegando falta de independência do conselho da Tesla e falhas na divulgação de informações aos acionistas. O recurso continua pendente na Suprema Corte do Estado.

1º trilionário da história?

O pacote, se concretizado, transformaria Musk no primeiro trilionário da história. Homem mais rico do mundo, hoje ele tem uma fortuna de US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões), US$ 144,7 bilhões (R$ 781,4 bilhões) a mais que o segundo colocado, Larry Ellison, da Oracle, de acordo com estimativas da Forbes divulgadas em 1º de setembro.