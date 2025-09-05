Estes são os 5 livros recomendados pelo 10º homem mais rico do mundo

Aos 95 anos de idade, Warren Buffet segue firme no top 10 das pessoas mais ricas do mundo, segundo lista dos bilionários da Forbes de setembro. Décimo colocado, ele figura com um patrimônio líquido de US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões na cotação atual), US$ 7 bilhões a mais do que em agosto, quando aparecia na nona colocação.

Ao site do Blinkist, aplicativo que reúne insights de livros de não ficção em leituras e áudios de 15 minutos, Warren Buffet indica cinco livros para quem deseja mudar de vida, assim como ele.

Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas (Dale Carnegie)

Lançado em 1936, "Como fazer amigos e influenciar pessoas" é considerado a Bíblia dos relacionamentos interpessoais. O livro é resultado de uma série de palestras de Dale Carnegie, que venceu uma infância pobre para se transformar em um dos oradores mais famosos dos Estados Unidos.

No meu escritório, você não verá o diploma que obtive da Universidade de Nebraska. Você não verá o mestrado que conquistei na Universidade de Columbia. Mas você verá o certificado de premiação que recebi do Curso Dale Carnegie Warren Buffet

O Investidor Inteligente (Benjamin Graham)

Buffett atribui a este livro a mudança na forma como ele enxergava o mercado de ações. "Pegar esse livro foi um dos momentos mais felizes da minha vida", disse. "O Investidor Inteligente" compartilha tudo o que Benjamin Graham sabe.

Ele foi um investidor que se tornou bem-sucedido após a crise financeira de 1929. O livro explica como os investidores devem avaliar empresas, os três princípios do investimento inteligente e como diversificar sua carteira.

De todos os investimentos que já fiz, comprar o livro do Ben foi o melhor Warren Buffet

O Mais Importante Para o Investidor (Howard Marks)

Marks é cofundador e copresidente da empresa de investimentos Oaktree Capital Management. Seu livro compartilha suas visões sobre como investidores bem-sucedidos podem ler o mercado de maneiras que outros não conseguem, ajudando-os a decidir onde investir.

Quando vejo memorandos de Howard Marks na minha correspondência, são a primeira coisa que abro e leio. Sempre aprendo algo, e isso é ainda mais verdadeiro com seu livro Warren Buffet

Breve História de Quase Tudo (Bill Bryson)

Nem tudo é conselho de investimento, no entanto. Buffett demonstrou que lê de forma muito mais ampla e disse o quão interessantes foram alguns dos fatos neste livro de Bill Bryson.

"Uma Breve História de Quase Tudo" é exatamente o que parece, com Bryson cobrindo tudo, desde como funcionam as bactérias minúsculas até o que causou o Big Bang, da teoria da relatividade especial de Einstein ao que sabemos — e o que ainda precisamos descobrir — sobre o oceano.

As bactérias podem não construir cidades ou ter vidas sociais interessantes, mas estarão aqui quando o sol explodir Warren Buffet

Ações Comuns, Lucros Extraordinários (Philip Fisher)

Este livro é para aqueles que trabalham com investimentos ou simplesmente para qualquer pessoa que deseja melhorar sua estratégia de investimento.

Ele compartilha dicas práticas, como determinar se as ações de uma empresa estão supervalorizadas, encontrar o momento certo para comprar e onde obter informações pouco conhecidas sobre empresas durante a pesquisa.

Procurei Phil Fisher depois de ler seu Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Quando o conheci, fiquei tão impressionado com o homem quanto com suas ideias. Um entendimento completo do negócio, obtido usando as técnicas de Phil, permite fazer compromissos de investimento inteligentes Warren Buffet

Quem é Warren Buffet

Conhecido como o "Oráculo de Omaha", é um dos maiores investidores de todos os tempos. Filho de congressista, comprou sua primeira ação aos 11 anos e declarou impostos aos 13.

Ainda lidera a Berkshire Hathaway, que detém dezenas de empresas, incluindo a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell e a rede de restaurantes Dairy Queen, mas anunciou em maio que deixará o cargo de CEO no fim de 2025.

Criou, com Bill e Melinda Gates, o Giving Pledge em 2010, para incentivar bilionários a doar ao menos metade da fortuna. Prometeu doar 99% e já destinou mais de US$ 66 bilhões (R$ 356 bilhões) em ações a fundações.