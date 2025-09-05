Topo

Economia

O dia em que Bill Gates 'freelou' atendendo clientes na empresa da filha

Bill Gates e a filha, Phoebe - Reprodução/Instagram
Bill Gates e a filha, Phoebe Imagem: Reprodução/Instagram

Colaboração para o UOL

05/09/2025 18h00

Fundador da Microsoft, Bill Gates viveu recentemente uma experiência nada usual. Ele aceitou o pedido feito pela filha, Phoebe, e passou horas trabalhando no atendimento ao cliente de sua startup, a Phia.

O que aconteceu

Entrei no mundo das startups novamente. Quando sua filha pergunta se você estaria disposto a trabalhar um turno no atendimento ao cliente da startup dela, a única resposta certa é sim Bill Gates, em post no LinkedIn

Relacionadas

Competição ou controle? Dilema do BC abriu brecha no sistema do Pix

Globo faz combo William Bonner para despedida do JN

'Limite de R$ 15 mil para Pix protege consumidores', avalia economista

Bill Gates fez a revelação em uma publicação no LinkedIn que também ajudou a promover a startup. Ele contou que a experiência o ajudou a lembrar que "a melhor maneira de entender como algo funciona — ou onde há falhas — é indo direto às pessoas que o utilizam".

A experiência de Bill Gates reflete uma tendência crescente entre CEOs de passar um tempo na linha de frente de suas empresas. Foi o que fez o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, que entregou comida e dirigiu para passageiros para entender melhor os pontos de dor dos usuários.

Phoebe Gates cofundou a Phia junto com sua colega de quarto em Stanford, Sophia Kianni. A plataforma voltada para o setor de moda que usa Inteligência Artificial (IA) para ajudar os usuários a comparar preços de produtos novos e de segunda mão em mais de 40.000 sites.

Em abril, Gates compartilhou os motivos que o levaram a não investir no aplicativo de compras de sua filha. Segundo noticiou o Times of India, o fundador da Microsoft explicou que 'financiar o empreendimento o levaria a supervisioná-lo de perto demais'. Em vez disso, ele se comprometeu a oferecer conselhos a Phoebe quando necessário.

Leia o post completo de Bill Gates no LinkedIn:

Entrei no mundo das startups novamente?

Quando sua filha pergunta se você estaria disposto a trabalhar um turno no atendimento ao cliente da startup dela, a única resposta certa é sim.

Passei muito tempo pensando em como a tecnologia pode tornar os sistemas mais eficientes, equitativos e acessíveis. Mas aprendi ao longo dos anos que a melhor maneira de entender como algo funciona, ou onde falha, é ir direto às pessoas que o utilizam.

Por isso, estarei me juntando à equipe de experiência do cliente da Phia por um dia esta semana. A Phia é uma ferramenta de tecnologia de moda criada para tornar as compras mais inteligentes e sustentáveis, e é uma ideia de minha filha Phoebe Gates e sua cofundadora Sophia Kianni.

Elas construíram um aplicativo e uma extensão de navegador que ajudam as pessoas a comprar de forma mais inteligente, encontrando os melhores preços, destacando opções de segunda mão e mostrando alternativas de menor impacto em milhares de varejistas online.

Tem sido inspirador vê-las enfrentar um desafio enorme, repensando a maneira como compramos, ao encontrar os usuários onde eles estão.

E agora, farei o mesmo.

Ansioso para voltar à cena das startups. Espero não quebrar nada (sem promessas).

Baixe o aplicativo Phia para iOS gratuitamente em join.phia.com

Ou, se você compra pelo computador como eu, eles têm uma extensão gratuita para o Chrome em gophia.com

Deixe-me saber o que achou! Você nunca sabe quem está do outro lado da linha de atendimento ao cliente?

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Veja as 79 instituições que terão limite de R$ 15 mil no Pix e TED

O dia em que Bill Gates 'freelou' atendendo clientes na empresa da filha

Tesla oferece bônus de R$ 5,4 trilhões a Musk por desempenho; veja metas

Fintechs reduzem o custo do crédito bancário no Brasil, mostra estudo

Tribunal do Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig

Competição ou controle? Dilema do BC abriu brecha no sistema do Pix

'Limite de R$ 15 mil para Pix protege consumidores', avalia economista

Após dados fracos de emprego, Trump critica Powell sobre demora com juros

Produtores pedem que EUA suspendam importação de carne bovina do Brasil

Bolsa bate máxima histórica com aposta em corte de juros nos EUA; dólar cai

BC cria limite de R$ 15 mil para Pix e TED de instituições não autorizadas