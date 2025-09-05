O dia em que Bill Gates 'freelou' atendendo clientes na empresa da filha

Fundador da Microsoft, Bill Gates viveu recentemente uma experiência nada usual. Ele aceitou o pedido feito pela filha, Phoebe, e passou horas trabalhando no atendimento ao cliente de sua startup, a Phia.

O que aconteceu

Entrei no mundo das startups novamente. Quando sua filha pergunta se você estaria disposto a trabalhar um turno no atendimento ao cliente da startup dela, a única resposta certa é sim Bill Gates, em post no LinkedIn

Bill Gates fez a revelação em uma publicação no LinkedIn que também ajudou a promover a startup. Ele contou que a experiência o ajudou a lembrar que "a melhor maneira de entender como algo funciona — ou onde há falhas — é indo direto às pessoas que o utilizam".

A experiência de Bill Gates reflete uma tendência crescente entre CEOs de passar um tempo na linha de frente de suas empresas. Foi o que fez o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, que entregou comida e dirigiu para passageiros para entender melhor os pontos de dor dos usuários.

Phoebe Gates cofundou a Phia junto com sua colega de quarto em Stanford, Sophia Kianni. A plataforma voltada para o setor de moda que usa Inteligência Artificial (IA) para ajudar os usuários a comparar preços de produtos novos e de segunda mão em mais de 40.000 sites.

Em abril, Gates compartilhou os motivos que o levaram a não investir no aplicativo de compras de sua filha. Segundo noticiou o Times of India, o fundador da Microsoft explicou que 'financiar o empreendimento o levaria a supervisioná-lo de perto demais'. Em vez disso, ele se comprometeu a oferecer conselhos a Phoebe quando necessário.

Leia o post completo de Bill Gates no LinkedIn:

