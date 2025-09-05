Tribunal do Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou hoje a incorporação da BRF pela Marfrig, empresas que atuam no setor de proteína animal.

O que aconteceu

A Marfrig vai incorporar todas as ações da BRF que ainda não estavam sob seu controle. Em contrapartida, os acionistas da BRF receberão papéis da Marfrig.

As duas empresas são do setor de carne, mas atuam em etapas diferentes da cadeia produtiva. Enquanto a Marfrig é uma multinacional brasileira dedicada à produção de alimentos à base de carne, principalmente de boi, como hambúrgueres, a BRF atua na criação, produção e abate de aves e suínos, além da industrialização, comercialização e distribuição de carnes in natura, produtos processados, massas, margarinas, pet food e outros.

A aprovação do negócio não teve restrições porque ele não prejudicaria a concorrência. A participação conjunta das empresas nos mercados com sobreposição horizontal, em que ambas ofertam produtos semelhantes e concorrentes, é inferior a 20%, percentual abaixo do patamar de posição dominante, segundo a decisão.

Quando uma companhia atua em uma etapa da cadeia produtiva e a outra em estágio subsequente ou anterior, a fatia de cada parte é inferior a 30%, reduzindo a possibilidade de fechamento de mercado.

Cade, em nota

Fábrica Marfrig Imagem: Divulgação

O caso foi analisado pelo Cade após a Minerva Foods alegar riscos concorrenciais. Como a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic) é acionista da Marfrig e também detém participação na própria Minerva, essa relação poderia gerar riscos de efeitos coordenados. Em seu voto, o presidente do Cade e relator do caso, Gustavo Augusto, escreveu que essa relação "não faz parte do objeto analisado nesta operação".

O conselheiro Victor Fernandes disse que o suposto risco não representa preocupações ao mercado De acordo com ele, diz o Cade, existem "mecanismos que impedem a troca de informações sensíveis" e o caráter financeiro do investimento da Salic e as regras estatutárias da BRF "vedam a participação em decisões em caso de conflito de interesses".

O Tribunal, por maioria, seguiu o voto de Fernandes e não reconheceu o pedido da Minerva Foods. No mérito, o colegiado, por unanimidade, manteve a decisão da SG/Cade e aprovou a operação.