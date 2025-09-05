BC cria limite de R$ 15 mil para Pix e TED de instituições não autorizadas

Após uma série de ataques ao sistema do Pix nas últimas semanas, o BC (Banco Central) anunciou hoje medidas para inibir novas investidas do crime organizado com o auxílio de fintechs, empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros. Entre as mudanças, o destaque é a criação de um limite de R$ 15 mil para transferências tipo Pix e TED que sejam feitas por meio de instituições financeiras não autorizadas.

O que aconteceu

O BC divulgou novas normas para a segurança do sistema financeiro, alterando as operações das instituições relacionadas aos mecanismos de pagamentos. O foco das mudanças é impedir invasões e ataques, a exemplo dos que causaram prejuízos bilionários nos últimos meses no país.

As transferências bancárias via Pix e TED passarão a ter um novo limite de R$ 15 mil. O teto valerá para pessoas físicas (consumidores) e jurídicas (empresas). A iniciativa visa a inibir operações de alto valor e rastrear as transferências recorrentes.

Ataques crescem

Hackers passaram a avançar no sistema financeiro. Diversas invasões foram identificadas pelo BC nos últimos meses. Entre os alvos recentes aparecem a fintech gaúcha Monbank, a Sinqia e a C&M Software. As perdas estimadas nas ações foram de, respectivamente, R$ 4,9 milhões, R$ 710 milhões e R$ 1 bilhão.

Caso mais recente não atingiu a infraestrutura do Pix. Diferentemente doa ataques anteriores, a invasão da Monbank atingiu o sistema de transferências via TED. A fintech afirma que conseguiu recuperar o valor desviado e comunicar o BC e a Polícia Federal sobre a ocorrência.

Infiltração do crime organizado também preocupa o BC. Na semana passada, a Operação Carbono Oculto revelou esquemas de fraude e lavagem de dinheiro relacionados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Mais de 1.000 postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento apareceram entre os envolvidos nas irregularidades do esquema que teria movimentado ao menos R$ 52 bilhões nos últimos quatro anos.

Tratamento das fintechs foi igualado ao dos bancos. Diante das irregularidades investigadas, a Receita publicou o ato normativo para ampliar a fiscalização e combater crimes relacionados às empresas financeiras. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar informações ao Fisco sobre todas as movimentações.