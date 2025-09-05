Fintechs reduzem o custo do crédito bancário no Brasil, mostra estudo

A presença das fintechs no SFN (Sistema Financeiro Nacional) ajuda a reduzir o custo do crédito bancário no Brasil. A constatação foi apresentada pelo estudo "Inovação e Inclusão Financeira: A Revolução Silenciosa do Banco Central do Brasil", elaborado pela Consultoria Tendências, em parceria com a Zetta, associação que reúne algumas das maiores fintechs do país.

O que diz o estudo

Custo do crédito recuou com a entrada das fintechs no mercado. O levantamento indica que o spread bancário, diferença entre a taxa paga pelos bancos para captar dinheiro e a que ele cobra para emprestar, caiu com a ampliação das instituições financeiras. A situação é justificada pela redução das barreiras de acesso a produtos e serviços financeiros, o que ampliou a competição.

Fintechs permitem acesso da população a um crédito antes inexistente. Segundo o estudo, 58% dos clientes bancários conseguiram serviços financeiros antes indisponíveis. "As fintechs, com um modelo de negócios inovador, de baixo custo e 100% digital, reduziram a distância geográfica como barreira ao crédito", destaca o levantamento, que alerta para a ausência de agências bancárias em mais da metade (51%) das cidades brasileiras.

Evolução fez total de usuários ativos do sistema financeiro disparar. Entre janeiro de 2018 e maio de 2025, o sistema de pagamentos brasileiro mais do que dobrou. O total de pessoas jurídicas com acesso ao SFN aumentou 312% no período e alcançou 13,7 milhões de usuários. Já a quantidade de pessoas físicas, o aumento foi de 114%, para 163 milhões de clientes. A evolução colocou o Brasil como um dos países de referência do Banco Mundial no quesito de inclusão financeira.

Concentração bancária permanece em patamares elevados. Apesar de reconhecer os avanços recentes, o presidente da Zetta, Eduardo Lopes destaca que quase dois terços (65%) dos depósitos do Brasil continuam centralizados nos cinco grandes bancos de varejo (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander). "As cinco maiores fintechs têm, aproximadamente, 6%", relata ele.

Situação mantém spread bancário elevado no mercado nacional. As Estatísticas Monetárias e de Crédito, do BC, mostram que a atual diferença entre as taxas no mercado nacional era de 20,3%, em julho. "Quanto mais concentrado, maior é o spread, e o Brasil tem um dos maiores spreads do mundo", afirma Lopes. Em 2023, o país registrou o terceiro maior spread global, atrás apenas do Zimbábue e Madagascar.

Tivemos uma entrada muito grande de grandes players, mas ainda tem uma concentração grande nas métricas de ativos e de crédito.

Eduardo Lopes, presidente da Zetta

Cenário é confirmado pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). Em relatório sobre a economia nacional, a instituição elogia a atuação do BC em prol da regulamentação das fintechs e diz que a iniciativa melhorou o funcionamento do sistema bancário. O FMI destaca que a competição reduziu as taxas de empréstimo em 2,9 pontos percentuais e a margem líquida de juros em 1,3 pontos percentuais.

Novos serviços têm maior relação com o perfil da população. Os modelos de negócio para atender a sociedade brasileira são mencionados como inadequados. A entrada de produtos mais alinhados com a demanda das famílias contribuiu para a bancarização de empresas e consumidores. "Fizeram isso tudo com um custo de servir significativamente mais baixo do que os incumbentes à época, graças ao uso intensivo de novas e modernas tecnologias", avalia o estudo.

Banco Central é aliado

Estudo enaltece atuação do BC para a revolução do sistema bancário. A autoridade monetária é citada como um "catalisador do processo de transformação". Diante da iniciativa de criar um ambiente mais competitivo com a abertura das portas para a inovação, o BC conseguiu fazer com que os serviços financeiros superassem as críticas. "As fintechs foram fundamentais na materialização dessa transformação do SFN", destaca.

"Pix é o caso mais emblemático de inclusão financeira", reforça Lopes. O estudo da Tendências ressalta que a ferramenta de pagamentos instantâneos do BC resultou em uma economia estimada de R$ 26 bilhões para a população entre 2021 e 2024. O montante já supera o custo operacional de R$ 4 milhões para o desenvolvimento total do sistema.

Portabilidade de crédito também contribuiu para a redução das taxas. Com a migração dos clientes entre as instituições, a Zetta destaca um cenário de juros mais baixos e menores custos financeiros aos clientes. Tal cenário é justificado por uma pesquisa de 2025, realizada por Marco Bonomo, indicando a elevação de 0,2% do consumo anual das famílias. "Considerando o valor do consumo das famílias em 2024, esse percentual representa aproximadamente R$ 14,9 bilhões adicionais por ano", analisa.

Efeitos da portabilidade continuam concentrados no consignado. Lopes ressalta que 94% das mudanças são relacionadas à modalidade de empréstimos com desconto direto na folha de pagamentos. Ao todo, a portabilidade representa somente 0,8% das concessões mensais de crédito. Já nas modalidades de crédito para veículos e imobiliário, a participação é praticamente nula.

Evolução do Cadastro Positivo é citada como favorável para o sistema. Conforme o estudo, o banco de dados de pessoas físicas e jurídicas deu suporte para as instituições menores, a exemplo das fintechs. "Essas iniciativas têm gerado resultados concretos tanto para os cidadãos quanto para as empresas, ampliando o acesso a serviços e produtos, reduzindo a taxa de juros e aumentando o bem-estar social", diz Lopes.

Essa trajetória, marcada por reformas, internacionalização, conquistas regulatórias e um ciclo recente de inovações, consolidou o regulador como protagonista na promoção da competitividade e da inclusão financeira no país.

Maílson da Nóbrega, sócio da Tendências Consultoria

Futuro será mais pujante com a evolução do Open Finance. Para Lopes, a ampliação do compartilhamento das informações financeiras dos consumidores será uma nova virada de chave a favor dos brasileiros. A percepção considera o maior "poder de barganha" à população para substituir suas operações para o banco ou fintech de preferência. "