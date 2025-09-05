Topo

Europa vê Brasil livre da gripe aviária e var retomar compra de frango

Diego Vara/Reuters
Imagem: Diego Vara/Reuters

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 07h41

A União Europeia reconheceu o Brasil como país livre de gripe aviária e autorizou a retomada das exportações de frango. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

O que aconteceu

Europa afirma que o Brasil está livre da gripe aviária. O reconhecimento foi informado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, após reunião com o comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da União Europeia, Olivér Várhelyi. A declaração autoriza a retomada das exportações de carne de frango aos 27 países do bloco econômico.

Faz aproximadamente 60 dias que estivemos reunidos para discutir o reconhecimento pela União Europeia do status do Brasil como livre de gripe aviária.
Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Comissário europeu garantiu que a questão será tratada com prioridade. Várhelyi afirmou que vai agir "o mais rápido possível" para reabrir as portas da União Europeia para a compra do frango brasileiro. "Agora que o status sanitário foi reconhecido, o próximo passo é a retomada do pre-listing e a retirada do controle reforçado aplicado pela União Europeia aos produtos brasileiros. Essas medidas tornarão o comércio mais ágil e eficiente", afirmou.

Espero que, dentro de algumas semanas, possamos apresentar o resultado da votação. Confio que os Estados-membros sejam favoráveis, já que o Brasil cumpriu todas as exigências.
Olivér Várhelyi, comissário da União Europeia

Exportações foram interrompidas após caso na cidade de Montenegro (RS). A primeira identificação da influenza aviária em alta patogenicidade em uma granja comercial ocorreu em maio. Após a destruição dos ovos e o abate dos animais, o Brasil foi declarado livre da doença, mas alguns países ainda mantiveram as restrições.

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

