Bolsa bate máxima histórica com aposta em corte de juros nos EUA; dólar cai

O dólar comercial recua 1,06%, cotado a R$ 5,390, e a Bolsa brasileira avança mais de 1% hoje e atingiu 143.345,92 pela primeira vez na história, após a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que mostrou criação de empregos bem abaixo do esperado e reforçou as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste mês.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu o pregão, às 9h, em queda e ampliou a desvalorização frente ao real. Às 11h10, a moeda norte-americana caía 1,06%, vendida a R$ 5,390. O dólar turismo, usado por quem viaja, também caía 1,12%, cotado a R$ 5,598.

Movimento de queda ganhou intensidade após a divulgação de novos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos com números "bem abaixo" do esperado. O payroll, relatório de empregos, é a principal métrica do mercado de trabalho no país e indicou que, em agosto, a economia dos EUA criou 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos. Os analistas esperavam a criação de até 104 mil vagas, com uma média de 76 mil.

Com o dado de enfraquecimento da atividade, o mercado reforça as apostas em torno de um corte de juros nos EUA ainda neste mês pelo Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano). Em agosto, o presidente do Fed, Jerome Powell, levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro.

A expectativa favorece a desvalorização do dólar e alta na Bolsa brasileira e de outros mercados emergentes. Como as aplicações de renda fixa no mercado norte-americano ficam menos atraentes se os juros básicos recuam, os grandes investidores passam a procurar boas alternativas em outros lugares do mundo, aceitando correr mais risco. Para comprar ações de empresas brasileiras na B3, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais no mercado local, o que derruba as cotações da moeda americana.

Bolsa bate máxima histórica

O Ibovespa abriu em forte alta após a divulgação do dado. Às 10h56, o principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 1,58%, aos 143.221 pontos.

Índice chegou a sua maior pontuação do dia de sua história. Por volta das 10h30, o índice subiu 1,71%, aos 143.402 pontos, o ponto mais alto do dia e um novo recorde intradiário, ou seja, dentro do mesmo dia de negociação. A mínima, até o momento, é de 141.003 pontos.