Após dados fracos de emprego, Trump critica Powell sobre demora com juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano), Jerome Powell, pela demora em cortar os juros, após a divulgação do relatório de empregos (payroll). Os dados mostraram a criação de apenas 22 mil empregos em agosto, bem abaixo das 75 mil vagas projetadas pelos analistas.

O que aconteceu

Os dados divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho dos EUA, referentes ao mês passado, confirmam os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho. O principal indicador de desempenho do mercado de trabalho mostrou a criação de 22 mil vagas fora do setor agrícola em agosto. Em julho, o saldo havia sido de 79 mil postos —número revisado para cima em relação à estimativa anterior de 73 mil. Já os dados de junho foram ajustados de 14 mil para 13 mil vagas.

Trump atribuiu o enfraquecimento do mercado de trabalho aos juros. Por meio de sua rede social, a Truth Social, o presidente dos EUA disse que Powell deveria ter reduzido os juros há muito tempo. "Como sempre, ele está 'atrasado demais'", escreveu Trump.

Os juros dos EUA estão na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Em agosto, Powell levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro.

Economistas apontam repressão à imigração e tarifas como problema. Especialistas ouvidos pela agência Reuters disseram que as medidas contra os imigrantes reduziram a mão de obra disponível. O payroll de agosto marca também o quarto mês consecutivo de crescimento abaixo de 100 mil vagas. Esse é o ritmo mais fraco desde o primeiros meses da pandemia de Covid-19. Economistas afirmam que essa sequência de dados fracos está ligada à aplicação do pacote de tarifas anunciado por Trump em 2 de abril, o chamado "Dia da Libertação", que elevou impostos sobre produtos estrangeiros e acabou pressionando empresas.

A taxa de desemprego aumentou de 4,2% em julho para 4,3%. Aumento em parte é causado pelo aumento de pessoas entrando na força de trabalho. Parte da forte desaceleração na criação de empregos pode estar ligada a um fator sazonal. O número inicial de vagas de agosto costuma apresentar viés de baixa, com revisões posteriores apontando resultados mais fortes. Ainda assim, o crescimento do emprego perdeu fôlego de forma significativa, com média de 29 mil postos por mês nos últimos três meses, contra 82 mil no mesmo período de 2024.

O salário médio por hora somou US$ 36,53 em agosto, alta de 0,3% ante o mês anterior. Já na base anual, o salário médio por hora subiu 3,7% em agosto.

Mercado financeiro aposta no corte de juros. A expectativa por uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros nos Estados Unidos pelo Fed em setembro subiu para 12% após a divulgação do payroll fraco, segundo dados compilados pelo CME Group.

O que disseram

Vale destacar que houve destruição de 13 mil vagas no setor público federal, acumulando quase 100 mil perdas no ano. Também observamos estagnação em segmentos ligados à imigração, como construção civil, hotelaria, alimentação, lazer e trabalhos autônomos, reflexo do enfraquecimento dos fluxos migratórios recentes. Além disso, os números de junho e julho foram revisados para baixo de forma significativa.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos

O Payroll consolida uma nova tendência observada nos últimos 4 meses no mercado de trabalho americano, com números bem abaixo dos 100 mil postos de trabalho, que vinham sendo criados anteriormente. O relatório sugere um mercado de trabalho em arrefecimento, com crescimento mais lento do emprego, desemprego estável e aumentos salariais moderados. O dado consolida as perspectivas já vigentes no mercado de que deveremos ter ajuste na política monetária na próxima reunião do banco central americano, agora no mês de setembro. Acreditamos que a partir de agora a discussão recai sobre a possibilidade de novos cortes ao longo do ano nas reuniões de outubro e dezembro.

William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities

(Com informações da Reuters)