Topo

Economia

Após aval internacional, suco de uva brasileiro busca novos mercados

Pavilhão da agricultura familiar na 48ª edição da Expointer - João Pedro Rodrigues/Secom do governo do RS
Pavilhão da agricultura familiar na 48ª edição da Expointer Imagem: João Pedro Rodrigues/Secom do governo do RS

Andrea Martins

Colaboração para o UOL, de Esteio (RS)

05/09/2025 20h34

O Brasil conseguiu, neste ano, adequar à realidade nacional os padrões exigidos para o suco de uva integral no chamado Códex Alimentarius, o conjunto de normas da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) que garante a qualidade dos alimentos e facilita o comércio internacional. Assim, os produtores do país podem buscar novos mercados fora.

A conquista foi celebrada em uma palestra na 48ª edição da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que começou no sábado (30) e vai até 7 de setembro em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre.

O padrão global mínimo de açúcares solúveis para o suco de uva era de 16 graus Brix (medida de concentração em uma substância). Após uma campanha técnica e diplomática junto à OIV (Organização Internacional da Uva e do Vinho) realizada desde 2018, os brasileiros conseguiram baixar para 14 graus Brix, um padrão compatível com a espécie de uva cultivada no país, a Vitis labrusca, e que significa que o suco brasileiro contém menos açúcar do que o europeu, por exemplo.

Esse reconhecimento é resultado de um trabalho de parceria importante entre o setor público e privado, envolvendo desde o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Laboratório de Referência Enológica de Caxias do Sul [RS], o Consevitis-RS, o Ministério das Relações Exteriores, o Comitê do Códex Alimentarius Brasil, o Inmetro e os produtores vitivinícolas brasileiros. Conseguimos mostrar ao mundo a qualidade do nosso suco, porque, com um teor de sólidos solúveis inferior, temos um equilíbrio entre açúcares e acidez muito harmônico.
Fernanda Spinelli, pesquisadora do Laboratório de Referência Enológica da Secretaria da Agricultura gaúcha

Atualmente, o Brasil exporta somente 12% do suco produzido. Com a recém-obtida aprovação da OIV, melhoram as perspectivas para a abertura de mercados principalmente na Ásia e em países africanos, segundo Spinelli.

Particularidades locais

O Brasil tem uma produção única nesse setor, por cultivar tanto uvas americanas (como as variedades Bordeaux, Isabel e Concord) quanto uvas europeias (viníferas), em diferentes climas — desde o sul temperado até regiões tropicais como o semiárido nordestino. As uvas americanas são usadas para vinhos de mesa e sucos, o que é raro em outros países. No Rio Grande do Sul, maior produtor do país, 50% do material da vitivinicultura é destinada aos sucos.

Contudo, as cultivares tradicionais têm limitações, como baixa produtividade, suscetibilidade a doenças e dificuldade de adaptação ao clima tropical. Para superar esses desafios, a Embrapa desenvolve, desde 1977, novas variedades de uvas específicas para suco, com maior resistência, produtividade, teor de açúcar, e adaptadas ao clima tropical -- permitindo colheitas o ano inteiro e até três safras por ano na mesma planta.
Henrique Pessoa dos Santos, chefe-adjunto de pesquisa de desenvolvimento da Embrapa Uva e Vinho

Premiação

Na Expointer, o tradicional concurso de produtos da agroindústria familiar tem uma categoria para premiar o suco de uva integral. A Casa Zottis, de Bento Gonçalves (RS), foi a vencedora neste ano depois de ganhar, em 2021, o concurso de vinhos tintos finos secos.

Juliano Zottis - Andrea Martins/UOL - Andrea Martins/UOL
Juliano Zottis
Imagem: Andrea Martins/UOL

A empresa é comandada por um casal de enóloga e viticultor, Daniela e Juliano Zottis, que herdaram dos respectivos pais a paixão pelas bebidas elaboradas a partir da uva. A Casa Zottis produz em torno de 1.500 a 2 mil litros de suco por ano.

É muito gratificante ser reconhecido, isso nos mostra que estamos no caminho certo. Essas premiações nos dão visibilidade, elevam um pouco a nossa divulgação para as pessoas conhecerem e saberem que temos produtos de extrema qualidade.
Juliano Zottis, sócio-proprietário da Casa Zottis

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Após aval internacional, suco de uva brasileiro busca novos mercados

PIS/Pasep: mais de 740 mil ainda não sacaram abono salarial; veja o prazo

Veja as 79 instituições que terão limite de R$ 15 mil no Pix e TED

O dia em que Bill Gates 'freelou' atendendo clientes na empresa da filha

Tesla oferece bônus de R$ 5,4 trilhões a Musk por desempenho; veja metas

Fintechs reduzem o custo do crédito bancário no Brasil, mostra estudo

Tribunal do Cade aprova incorporação da BRF pela Marfrig

Competição ou controle? Dilema do BC abriu brecha no sistema do Pix

'Limite de R$ 15 mil para Pix protege consumidores', avalia economista

Após dados fracos de emprego, Trump critica Powell sobre demora com juros

Produtores pedem que EUA suspendam importação de carne bovina do Brasil