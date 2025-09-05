Após aval internacional, suco de uva brasileiro busca novos mercados

O Brasil conseguiu, neste ano, adequar à realidade nacional os padrões exigidos para o suco de uva integral no chamado Códex Alimentarius, o conjunto de normas da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) que garante a qualidade dos alimentos e facilita o comércio internacional. Assim, os produtores do país podem buscar novos mercados fora.

A conquista foi celebrada em uma palestra na 48ª edição da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que começou no sábado (30) e vai até 7 de setembro em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre.

O padrão global mínimo de açúcares solúveis para o suco de uva era de 16 graus Brix (medida de concentração em uma substância). Após uma campanha técnica e diplomática junto à OIV (Organização Internacional da Uva e do Vinho) realizada desde 2018, os brasileiros conseguiram baixar para 14 graus Brix, um padrão compatível com a espécie de uva cultivada no país, a Vitis labrusca, e que significa que o suco brasileiro contém menos açúcar do que o europeu, por exemplo.

Esse reconhecimento é resultado de um trabalho de parceria importante entre o setor público e privado, envolvendo desde o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Laboratório de Referência Enológica de Caxias do Sul [RS], o Consevitis-RS, o Ministério das Relações Exteriores, o Comitê do Códex Alimentarius Brasil, o Inmetro e os produtores vitivinícolas brasileiros. Conseguimos mostrar ao mundo a qualidade do nosso suco, porque, com um teor de sólidos solúveis inferior, temos um equilíbrio entre açúcares e acidez muito harmônico.

Fernanda Spinelli, pesquisadora do Laboratório de Referência Enológica da Secretaria da Agricultura gaúcha

Atualmente, o Brasil exporta somente 12% do suco produzido. Com a recém-obtida aprovação da OIV, melhoram as perspectivas para a abertura de mercados principalmente na Ásia e em países africanos, segundo Spinelli.

Particularidades locais

O Brasil tem uma produção única nesse setor, por cultivar tanto uvas americanas (como as variedades Bordeaux, Isabel e Concord) quanto uvas europeias (viníferas), em diferentes climas — desde o sul temperado até regiões tropicais como o semiárido nordestino. As uvas americanas são usadas para vinhos de mesa e sucos, o que é raro em outros países. No Rio Grande do Sul, maior produtor do país, 50% do material da vitivinicultura é destinada aos sucos.

Contudo, as cultivares tradicionais têm limitações, como baixa produtividade, suscetibilidade a doenças e dificuldade de adaptação ao clima tropical. Para superar esses desafios, a Embrapa desenvolve, desde 1977, novas variedades de uvas específicas para suco, com maior resistência, produtividade, teor de açúcar, e adaptadas ao clima tropical -- permitindo colheitas o ano inteiro e até três safras por ano na mesma planta.

Henrique Pessoa dos Santos, chefe-adjunto de pesquisa de desenvolvimento da Embrapa Uva e Vinho

Premiação

Na Expointer, o tradicional concurso de produtos da agroindústria familiar tem uma categoria para premiar o suco de uva integral. A Casa Zottis, de Bento Gonçalves (RS), foi a vencedora neste ano depois de ganhar, em 2021, o concurso de vinhos tintos finos secos.

Juliano Zottis Imagem: Andrea Martins/UOL

A empresa é comandada por um casal de enóloga e viticultor, Daniela e Juliano Zottis, que herdaram dos respectivos pais a paixão pelas bebidas elaboradas a partir da uva. A Casa Zottis produz em torno de 1.500 a 2 mil litros de suco por ano.