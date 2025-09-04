Topo

Notícias

Raízen encerra parceria com Femsa em lojas de conveniência e deixa a operação do Oxxo

São Paulo

04/09/2025 09h20

A Raízen informou nesta quinta-feira, 4, que, em comum acordo com a Femsa Comércio, decidiu encerrar a parceria societária estabelecida em 2019 por meio da joint venture Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade (Grupo Nós).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o acordo para encerramento da joint venture foi estruturado com base em troca de participação societária, sem qualquer pagamento entre as partes.

A Raízen receberá 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café e seguirá desenvolvendo a oferta por meio do modelo prioritário de franquias, integrado à sua rede de postos Shell.

Já a Femsa receberá 611 mercados de proximidade Oxxo e o Centro de Distribuição (CD), localizado na cidade de Cajamar (SP), além de dívidas e caixa disponíveis no Grupo Nós.

Como parte do acordo, o Grupo Nós continuará a prestar serviços de suprimentos e logística relacionados ao portfólio de produtos atualmente disponibilizado pelo seu CD, dentro de sua área de cobertura, para as lojas Shell Select e Shell Café.

"Essa decisão está alinhada a estratégia de reciclagem e simplificação do portfólio de negócios da Raízen, permitindo maior foco e agilidade na execução de sua oferta integrada Shell", diz a empresa no comunicado.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como ao cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Barroso teve deslize perigoso e dá margem a debate de anistia', diz Josias

Gleisi diz que anistia seria 'vexame internacional' e cutuca Tarcísio

Herdeiros argentinos de dirigente nazista são acusados de ocultar arte roubada

Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

Deportações estão em alta na Alemanha

Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

Europa promete garantir segurança da Ucrânia em caso de cessar-fogo e ameaça Rússia com sanções

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Após série de terremotos, Afeganistão sofre novo tremor de magnitude 6,2

É falso que Trump tenha provas de que o STF mandou matar Bolsonaro

México considera impor tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial