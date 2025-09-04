Indústria nos EUA volta a cair pelo 6º mês seguido em meio a tarifaço

O setor de manufatura dos Estados Unidos voltou a contrair em agosto, pelo sexto mês consecutivo, enquanto fábricas continuam enfrentando o impacto do 'tarifaço' imposto pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) informou que seu PMI, indicador que mede a saúde econômica do setor de manufatura, registrou 48,7 no último mês, um aumento em relação aos 48,0 de julho, mas abaixo das estimativas de 48,9, segundo dados da Bloomberg. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,2% da economia norte-americana.

Apesar do aumento em novos pedidos, a queda na produção e os desafios com tarifas mantiveram o setor em contração geral. Um contato na indústria de equipamentos elétricos disse ao ISM, segundo reportagem do Yahoo Finance, que elevou os preços em 24%. Ele ressalta, porém, que esses aumentos apenas compensarão as tarifas, o que significa que suas margens não melhorarão como resultado.

"Em duas rodadas, demitimos cerca de 15% da nossa força de trabalho nos EUA", disse o contato na indústria de equipamentos elétricos. "São cargos bem remunerados e de alta qualificação: engenheiros, marketing, equipes de design, finanças, TI e operações. A administração quer empregos na manufatura nos EUA, mas estamos perdendo cargos de alta qualificação e bem remunerados. Sem estabilidade no comércio e na economia, os gastos com investimentos de capital e contratações estão congelados. É uma questão de sobrevivência", complementa.

O relatório mostra que o tarifaço de Donald Trump continua a ser um obstáculo para a manufatura. Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, empresa de fornecimento de dados, análises e inteligência financeira, informou no relatório que os estoques das fábricas aumentaram devido a preocupações com futuros aumentos de preços e possíveis restrições de suprimento.