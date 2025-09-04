Lula lança programa 'Gás do Povo': quem tem direito e como vai funcionar

Lançado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa 'Gás do Povo' distribuirá botijões gratuitamente para famílias de baixa renda.

O que aconteceu

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal per capita de até meio salário-mínimo (hoje em R$ 759). A prioridade será para aqueles que recebem o Bolsa Família.

Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme a composição familiar: até três botijões para aquelas de dois integrantes; até quatro para as com três integrantes; e até seis botijões anuais para famílias com quatro ou mais membros.

Em vez do benefício em dinheiro, agora cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo federal. "A mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública", destacou o governo.

A operacionalização do programa será feita de diversas formas:

Por meio de um aplicativo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico; Com o cartão do próprio programa que será criado; Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas; Com o cartão do Bolsa Família.

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro, e a previsão é que cerca de 65 milhões de botijões sejam distribuídos por ano. O programa substituirá o Auxílio Gás e deve atender cerca de 15,5 milhões de famílias.

Um botijão desse sai da Petrobras, com 13 quilos de gás, a R$ 37. Ele chega em muitos lugares a R$ 150, R$ 140, a R$ 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega Lula

Hoje, a Região Nordeste concentra o maior número de famílias contempladas. A estimativa é que mais de 7,1 milhões de famílias nordestinas sejam atendidas. Na sequência aparecem Sudeste (4,4 milhões), Norte (2,1 milhões), Sul (1,1 milhão) e Centro-Oeste (889 mil).

Lula, que lançou o 'Gás do Povo' nesta quinta-feira em evento na comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, assinou a medida provisória (MP) que cria o programa, a ser enviada para apreciação do Congresso Nacional. A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa ser votada pelos parlamentares em 120 dias para não perder a validade.

Preço por unidade da federação

O valor a ser pago pelo botijão será definido de forma regionalizada pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A diferenciação do preço por unidade da federação considera as variações regionais e busca reduzir desigualdades.

A revenda participante deverá ter a identidade visual padronizada, com as informações do programa. "É importante destacar que o preço de referência não inclui o frete de entrega do gás de cozinha", informou o governo.