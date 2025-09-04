Leilão da Caixa tem mais de 500 imóveis e opções a partir de R$ 41 mil

A Caixa Econômica Federal realiza um novo leilão em que disponibiliza 586 imóveis em 23 estados brasileiros, com valores a partir de R$ 41 mil e descontos que podem chegar a 68%.

O que aconteceu

O leilão acontece nos dias 15 (1ª praça) e 22 de setembro (2ª praça). Os lances são feitos exclusivamente pelo site da Globo Leilões e, para concluir a arrematação, é necessário estar cadastrado no site da leiloeira e na Caixa Econômica Federal.

Entre as opções disponíveis, há 296 apartamentos, 255 casas, 22 terrenos e quatro imóveis comerciais/industriais. O pagamento pode ser feito à vista, com utilização do FGTS, ou por financiamento.

Caso o imóvel não seja arrematado na primeira praça, ele será disponibilizado na segunda com valores reduzidos e condições mais vantajosas. "É importante lembrar aos interessados que, além de se cadastrar na Globo Leilões, também mantenham seu registro atualizado na Caixa Econômica. A falta desse cadastro pode impedir a formalização da arrematação. Assim é possível evitar contratempos", destaca Jhonni Balbino, CEO da Globo Leilões.

O imóvel mais em conta é uma casa na cidade de Rio Largo, em Alagoas. Ela tem 42,9 m² e lance inicial que pode chegar a R$ 41,1 mil na segunda praça.

Já o imóvel mais caro é uma casa de 268 m² que fica num condomínio fechado em Presidente Prudente (SP). O lance inicial para o segundo leilão é de R$ 9,2 milhões.