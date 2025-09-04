Justiça dos EUA abre investigação contra diretora do Fed demitida por Trump

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal de fraude hipotecária contra a diretora do Fed Lisa Cook e emitiu intimações de um grande júri na Geórgia e em Michigan, de acordo com documentos vistos pela Reuters e uma fonte familiarizada com o assunto.

A investigação, que seguiu uma denúncia criminal feita pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, Bill Pulte, está sendo conduzida por Ed Martin. Ele foi indicado pela procuradora-geral Pam Bondi como procurador assistente especial para ajudar em investigações de fraude hipotecária envolvendo autoridades públicas, em conjunto com as procuradorias dos EUA no Distrito Norte da Geórgia e no Distrito Leste de Michigan, segundo a fonte, que falou sob anonimato.

Pulte, nomeado por Trump, acusou Cook de cometer fraude ao listar mais de um imóvel como residência principal ao solicitar hipotecas — possivelmente para conseguir taxas de juros mais baixas. Cook tem propriedades em Michigan, Geórgia e Massachusetts.

Trump a demitiu do cargo na semana passada com base nas acusações de Pulte, o que levou Cook a abrir um processo judicial contestando a decisão e a recusar deixar o posto.

O advogado de Cook, o criminalista de Washington Abbe Lowell, afirmou que o Departamento de Justiça estaria tentando inventar novas justificativas para sustentar o "excesso" de Trump ao demiti-la.

O caso, que provavelmente chegará à Suprema Corte dos EUA, tem implicações na autonomia do Fed para definir a política de juros sem interferência política, algo visto como crucial para qualquer banco central controlar a inflação.

Trump tem exigido que o banco central corte os juros de forma imediata e agressiva, criticando o presidente do Fed, Jerome Powell, por sua condução da política monetária. O Fed deve anunciar um corte de juros em sua próxima reunião.

Em uma de suas recentes petições judiciais contra Trump, Cook afirmou que listou as hipotecas de três propriedades em formulários enviados à Casa Branca e ao Senado dos EUA durante o processo de aprovação de sua nomeação para o Fed em 2022. Segundo ela, quaisquer inconsistências já eram conhecidas quando foi confirmada e não podem agora servir de base para sua demissão.

Hipotecas para residências principais e casas de veraneio geralmente oferecem condições mais baratas do que as destinadas a imóveis de investimento, que apresentam maior taxa de inadimplência e passam por critérios de crédito mais rígidos.

As taxas obtidas por Cook em suas hipotecas foram, na época, mais altas do que a média nacional. Embora não se saiba exatamente quando ela fechou os contratos, normalmente os mutuários fixam a taxa um ou dois meses antes da compra.

Cook é a terceira autoridade pública a ser alvo de investigação criminal por suposta fraude hipotecária.

Martin, que também lidera o "Grupo de Trabalho de Armas Politizadas" e atua como procurador de indultos, conduz ainda investigações criminais contra o senador democrata Adam Schiff e a procuradora-geral de Nova York, Letitia "Tish" James. Há grandes júris convocados também nesses dois casos, iniciados antes da nova nomeação de Martin como procurador assistente especial, segundo a fonte e documentos vistos pela Reuters.

Embora o Departamento de Justiça esteja revisando os três casos de hipoteca envolvendo Schiff, James e Cook, provar responsabilidade criminal será difícil, disse uma fonte à Reuters. Um dos desafios é que, em muitos casos, mesmo quando alguém declara falsamente um imóvel como residência principal, a instituição financeira tem ciência dos fatos e não considera que o imóvel esteja sendo usado dessa forma. Fraude hipotecária, acrescentou a fonte, envolve enganar um banco para obter melhores condições em um empréstimo.