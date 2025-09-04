Topo

Governo autoriza nomeação de 1.807 aprovados do CNU; veja cargos

04/09/2025 12h00

O Governo Federal, através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), autorizou a contratação de 1.807 candidatos que foram aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como Enem dos Concursos.

O que aconteceu

Os cargos são para vagas no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e na Agência Nacional de Saúde (ANS). As nomeações foram autorizadas nesta quinta-feira com a publicação das Portarias no Diário Oficial da União.

Veja os cargos aprovados:

  • Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) - 855 vagas
  • Analista em Tecnologia da Informação (ATI) - 182 vagas
  • Analista de Infraestrutura (AI) - 279 vagas
  • Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual - 191 vagas
  • Técnico Administrativo - 28 vagas
  • Analista de Dados e Controle de Qualidade - 12 vagas
  • Analista de Requisitos Processuais, Normativos, Econômicos e Financeiros - 218 vagas
  • Analista Técnico em Edificações - 8 vagas

A portaria estabelece dois requisitos para a concretização das nomeações: a existência de vagas na data da nomeação e a declaração de adequação orçamentária e financeira dos órgãos. As oportunidades nos órgãos da Saúde são temporárias e têm contrato de quatro anos.

2ª edição do CNU

O CNU está em sua segunda edição. Ao todo, o Enem dos Concursos oferece 3.652 vagas disponíveis em 32 órgãos públicos.

As vagas foram organizadas em nove blocos temáticos com cargos da mesma área de atuação. Elas foram divididas em: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

