Projeto inovador de manejo do solo no RS aponta saída para crise agrícola

Em meio a crises climáticas recorrentes e queda de produtividade nas lavouras, técnicos, pesquisadores e agricultores do Rio Grande do Sul estão unindo esforços em uma iniciativa para transformar o manejo do solo em uma prática mais sustentável e de alto impacto ambiental e econômico.

A chamada Operação 365 foi apresentada em uma palestra de especialistas da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) na 48ª edição da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que começou no sábado (30) e vai até o dia 7 de setembro em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre (RS).

Segundo dados apresentados na palestra, o Rio Grande do Sul deixa de colher cerca de 27 milhões de toneladas de grãos por ano por falhas de manejo, o que representa uma perda econômica média de R$ 12 bilhões por ano. A melhoria da produtividade poderia injetar R$ 8 bilhões no caixa público estadual todo ano, considerando o efeito multiplicador no setor agroindustrial.

O problema central da queda de produtividade no Rio Grande do Sul é que mais de 60% dos solos avaliados apresentam baixa taxa de infiltração de água, resultado direto da compactação da terra. A água da chuva não penetra no solo e escorre pela superfície, causando erosão, lixiviação de nutrientes e secas superficiais, mesmo com volume de água no subsolo. Além disso, a acidez elevada e a presença de alumínio tóxico na camada de 10 a 20 centímetros de profundidade do solo comprometem o crescimento das raízes, impedindo que as plantas alcancem a água disponível na terra quando o clima está mais seco.

Com base em mais de 20 anos de pesquisas em bacias hidrográficas rurais em diferentes regiões do estado, o professor Jean Minella, do departamento de solos da UFSM, destacou que os impactos da má gestão do solo extrapolam os limites das propriedades rurais.

Estamos falando de enchentes, erosão, perda de produtividade, contaminação dos rios, assoreamento e escassez hídrica. Isso afeta a sociedade como um todo, não apenas o produtor rural.

Jean Minella, professor do departamento de solos da UFSM

A resposta: manejo com ciência e ação coletiva

A Operação 365 — que ganhou esse nome por se basear em ações contínuas durante os 365 dias do ano — tem o desafio de recuperar e melhorar a qualidade física, química e biológica dos solos gaúchos retomando os fundamentos clássicos da agronomia com tecnologia, uso de dados e boa gestão. O programa combina as seguintes ações: avaliação da infiltração de água no solo, usando infiltrômetros; correção da acidez por meio de calagem profunda e bem distribuída; uso de raízes profundas e plantas de cobertura para romper camadas compactadas; e gestão técnica por índices de qualidade de manejo (IQM), com notas e certificações (ouro, platina e carbono).

A empreitada não se limita ao diagnóstico: entrega ferramentas de gestão tanto para o agricultor quanto para cooperativas, municípios e órgãos estaduais. Uma plataforma digital está sendo desenvolvida para reunir dados, gerar relatórios e orientar ações práticas de correção de solo, escolha de culturas e análise de retorno econômico. Essa política pública de estímulo à melhoria da qualidade dos solos poden se expandir por todo o país. A proposta já foi levada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com o argumento de que cada R$ 1 investido no programa retorna mais do que o dobro em renda agrícola e arrecadação.

Temos a ciência, temos os dados, temos as soluções. Agora precisamos da mobilização de todos os setores: público, privado, cooperativas e agricultores. Ou enfrentamos isso com inteligência e estratégia, ou continuaremos colhendo perdas.

Jorge Lemainski, chefe-geral da Embrapa Trigo

Uma das soluções mais eficazes apontadas na palestra é o uso de práticas conservacionistas complementares ao plantio direto, como a implementação de terraços. Em estudos realizados entre 2014 e 2018 em Júlio de Castilhos (RS), unidades agrícolas com terraços apresentaram até 85% menos perda de água durante chuvas intensas e aumentos significativos na produtividade — apenas pelo melhor controle da infiltração.

Para Minella, da UFSM, há uma oportunidade concreta de revalorizar o papel do agricultor: transformar o produtor rural também em produtor de água. Segundo essa visão, com apoio técnico e políticas públicas, o agricultor pode ajudar a regular os fluxos hídricos, contribuindo para evitar desastres naturais e garantindo o abastecimento de água, inclusive para áreas urbanas.