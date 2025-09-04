Dólar ronda estabilidade e Bolsa tem leve alta após dados fracos dos EUA

O dólar abriu em leve alta frente ao real, mas reduziu o ritmo de valorização após dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos ficarem abaixo do esperado, reforçando as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve ainda neste mês; já o Ibovespa também iniciou o dia em leve alta.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu o pregão em leve alta frente ao real, mas passou a rondar a estabilidade. Às 11h02, a moeda norte-americana subia levemente 0,01%, vendida a R$ 5,453. O dólar turismo também rondava a estabilidade com avanço de 0,02%, cotado a R$ 5,665.

Economia dos EUA mostra desaceleração e influencia no recuo do dólar. Como os investidores estão atentos às próximas decisões do Fed, os dados sobre o mercado de trabalho podem influenciar o comportamento do dólar no mundo. A moeda passou a perder força ante o real e rondar a estabilidade após a divulgação de números da geração de postos de trabalho no setor privado em agosto abaixo do esperado. Foram 54 mil vagas de trabalho contra a estimativa de 75 mil vagas projetada por parte do mercado.

O resultado do indicador reforça a chance de início do ciclo de corte de juros ainda neste mês. Os dados também reforçam as expectativas pelo relatório oficial do mercado de trabalho, o "payroll", que sai amanhã (5). Os agentes financeiros também estão atentos aos dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego e aos PMIs (Índices de gerentes de compras) de agosto, que oferecem uma leitura ampla sobre a atividade econômica americana.

A expectativa de corte de juros tende a reduzir a atratividade dos investimentos em renda fixa americana. Com a perspectiva de menor retorno nos títulos do Tesouro dos EUA, investidores globais buscam alternativas em Bolsas e mercados emergentes, como o Brasil, direcionando recursos para ativos de maior risco. Esse movimento aumenta a entrada de dólares no país e pressiona a moeda americana a perder força frente ao real, ainda que neste pregão a cotação siga próxima da estabilidade.

Bolsa

Ibovespa abre as negociações em leve alta. Às 10h50, o principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,12%, aos 140.028 pontos.

Por aqui, os investidores acompanham às 15h a divulgação do resultado da balança comercial de agosto. Até a quarta semana do mês, o país acumulava um superávit de aproximadamente US$ 4,8 bilhões, ritmo acima do registrado no mesmo período de 2024. O desempenho positivo é puxado principalmente pelas exportações do agronegócio e de commodities. O fluxo comercial favorável ajuda a manter o real valorizado frente ao dólar e reforça a atratividade do Brasil como destino de investimentos.