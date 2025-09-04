A Raízen, empresa brasileira de energia e dona dos postos Shell no Brasil, anunciou hoje que deixou a rede varejista Oxxo. A companhia desfez a parceria que mantinha com a mexicana Femsa (maior engarrafadora da Coca-Cola no país), que agora vai administrar as lojas sozinha.

O que aconteceu

Raízen disse em nota que a decisão está ligada ao desejo de "simplificar o portfólio". Na prática, isso significa concentrar mais as operações da empresa, priorizando a parceria com os postos Shell, em detrimento da rede de lojas de conveniência, que acumula prejuízos milionários. As lojas que operam na rede Shell (Shell Select e Shel Café), que também eram parte da sociedade Femsa/Raízen, voltam à administração exclusiva da Raízen.

Lojas Oxxo chegaram ao Brasil em dezembro de 2020. Nos primeiros meses, houve uma expansão repentina dessas lojas de conveniência por todo o país, o que chegou a motivar memes e piadas nas redes sociais.

Meta inicial era inaugurar uma unidade a cada 24 horas no Brasil, mas apenas 78 foram abertas em 2024, e 12 já fecharam em 2025. A maioria das lojas brasileiras está no estado de São Paulo, com presença forte na capital e representação menor em cidades como Campinas e Jundiaí.

Atualmente, são cerca de 603 unidades no Brasil. Em toda a América Latina, são mais de 19.000, com unidades no México, Colômbia, Chile e Peru.

Oxxo vai fechar no Brasil?

Em 2004, a sociedade com a Raízen causou à Femsa um prejuízo de 993 milhões de pesos mexicanos (289,3 milhões de reais); em 2023, foram 406 milhões (118,2 milhões de reais). Em 2023, o Grupo Nós, como se chamava a joint-venture, recebeu R$ 90 milhões em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

Mesmo com esses prejuízos milionários, a Femsa diz que deseja fortalecer e continuar expandindo a rede de supermercados no Brasil. Esse posicionamento foi divulgado junto do anúncio de encerramento da parceria com a Raízen.

Agradecemos imensamente a colaboração com a Raízen, fundamental para consolidar a presença do Oxxo no Brasil. À medida que damos o próximo passo rumo à autonomia, continuamos totalmente comprometidos em fortalecer e expandir o Oxxo neste mercado vibrante. O Brasil permanece como um foco fundamental na estratégia de crescimento de longo prazo da Femsa.

Constantino Spas, executivo-chefe de Proximidade Américas e Divisão de Mobilidade da Femsa

O extinto Grupo Nós nunca divulgou faturamento, mas disse ter crescido 33,8% no segundo trimestre de 2025. A alta é em comparação ao mesmo período do ano passado.