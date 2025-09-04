Como reavaliar a carteira de investimentos após a recente mudança no IOF

Após semanas de indefinição, o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve, em julho, os principais aumentos de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que haviam sido anunciados pelo governo federal neste ano. Não há cobrança retroativa de tributos, mas a mudança deve ser usada como oportunidade de reavaliar as aplicações nos produtos e ativos afetados: FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio).

FIDC: o que reavaliar

Desde 13 de junho de 2025, a compra de cotas de FIDCs na sua emissão inicial, ou seja, quando o investidor faz a subscrição do fundo, passou a ter cobrança de IOF de 0,38%, inclusive para instituições financeiras. Os FIDCs são fundos de renda fixa que compram créditos que empresas têm a receber, chamadas de recebíveis. Os gestores compram esses créditos com desconto e, quando elas são pagas, o lucro obtido é repassado aos investidores do fundo.

Antes do decreto do governo federal, a compra inicial de cotas dos fundos eram isentas. Com a nova regra, o tributo pode ser visto como um custo inicial fixo, de acordo com Gustavo Moreira, planejador financeiro. "Se eu aplico R$ 100 mil em um FIDC, ao assinar a cota, já perco R$ 380 em impostos, é dinheiro que "não entra" no fundo, e algo a mais que eu pago, independente da performance futura. Isso pode parecer simples, mas é importante", afirma.

O especialista avalia que, mesmo com a tributação, esse tipo de investimento não perde sua atratividade. "Vai haver investidores preferindo não aplicar por conta do IOF, mas acho que o impacto é bem marginal, principalmente porque a visão correta do investidor tem que ser de longo prazo, de três a seis meses não é o ideal". Segundo ele, o horizonte longo dilui o custo.

Outra grande vantagem dos FIDCs continua sendo a isenção do "come-cotas", o tributo semestral antecipado sobre fundos de renda fixa. Esse elemento é frequentemente visto como um diferencial, um 'pepino' que os FIDCs não têm e que ajuda a preservar o rendimento ao longo do tempo.

Gustavo Moreira, planejador financeiro

Um estudo recente da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais) apontou que os FIDCs foram os que mais cresceram entre os fundos de investimento no primeiro semestre do ano. O produto registrou alta de 51% e R$ 35,2 bilhões de recursos investidos, de acordo com a associação.

O investidor também pode avaliar a compra de cotas do fundo no mercado secundário, se quiser evitar o IOF. Isso porque sobre cotas já existentes, de outro investidor, não incide imposto. "Isso depende da liquidez, no mercado secundário, daquele FIDC específico, mas, para fundos maiores ou com cotas listadas na B3, essa é uma possibilidade real", diz Moreira.

VGBL: o que reavaliar

Antes do decreto, os aportes em VGBL eram isentos de imposto; agora, uma tributação de 5% para grandes aportes anuais será implementada em duas fases. A primeira fase está vigente em 2025: serão cobrados 5% de IOF sobre aportes que, no acumulado de 11 de junho até 31 de dezembro deste ano, ultrapassarem R$ 300 mil por CPF em uma mesma seguradora — exceto os realizados entre 27 de junho e 16 de julho deste ano, que não terão incidência de IOF mas entrarão na conta do limite anual. Na segunda fase, a partir de 1º de janeiro de 2026, será cobrada alíquota de 5% quando as contribuições anuais ultrapassarem R$ 600 mil, independentemente de terem sido depositadas em uma ou várias instituições.

Devido às novas regras, quem faz aportes grandes em VGBL precisa planejar o cronograma de aplicações para o restante deste ano considerando os limites por seguradora, diz especialista. Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos, recomenda a esses investidores somar todos os aportes feitos de 11 de junho último — data do decreto presidencial — e os que ele pretende fazer até o último dia do ano (31 de dezembro) por seguradora.

A partir de 2026, os investidores devem se planejar e prestar atenção aos limites. No ano que vem, o limite para aportes sem IOF muda para R$ 600 mil e passa a considerar o total em uma ou várias seguradoras. A mudança, segundo Patzlaff, reduz o espaço para "driblar" a tributação com a estratégia de pulverizar os aportes entre seguradoras diferentes. A Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) estima que cerca de 50 mil beneficiários de VGBLs fazem aportes acima de R$ 600 mil por ano.

Os planos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) não foram afetados pela mudança. Os planos de previdência fechados (como os oferecidos pelas empresas a seus colaboradores) também não.

O que muda para investimentos em LCI e LCA

A recente mudança no IOF não atinge as LCIs e LCAs, mas esses títulos podem perder a isenção do IR (Imposto de Renda), dependendo da aprovação pelo Congresso de outra medida provisória do governo. Em junho, para compensar a revogação inicial do decreto do IOF, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou a Medida Provisória 1.303/2025, que passa a tributar aplicações financeiras atualmente isentas de IR, como LCIs e LCAs.

Na MP, o governo regulamenta a cobrança de 5% de Imposto de Renda desses e outros títulos da dívida privada de renda fixa. Em análise no Congresso, se aprovada, a cobrança recairá sobre a emissão da LCIs e LCAs, por exemplo, a partir de janeiro do ano que vem. Quem já comprou esses papéis continuará isento.

Se LCIs e LCAs se encaixam no plano do investidor, faz sentido até antecipar novas compras de títulos para escapar de uma eventual mudança na tributação. Nesse caso, Patzlaff orienta ficar atento aos prazos para aplicação.