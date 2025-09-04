O BC (Banco Central) rejeitou a compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). A análise representava o último passo para a conclusão da operação que colocaria o banco estatal como o principal acionista do Master.

O que aconteceu

Banco Central barrou a compra do Banco Master. A decisão interrompe o contrato de compra e venda de ações celebrado em março. A negociação envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos e deixava de fora R$ 23 bilhões em títulos de baixa liquidez, vistos como problemáticos.

BRB assumiria como principal controlador do Master. Conforme o acordo celebrado, o banco estatal ficaria com 58% do capital total do Master. O percentual considerava a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da instituição comandada pelo empresário Daniel Vorcaro.

Decisão do BC ocorreu após ofensiva no Congresso. Na véspera do veredito contra a aquisição do Master, lideranças do centrão coletaram assinaturas a favor da urgência para a análise de um projeto de lei que permite ao Congresso a demitir presidentes e diretores da autoridade monetária. O texto alveja atuações do BC "incompatíveis com os interesses nacionais".

Banco estatal ainda pode adotar novas possibilidades. No fato relevante que comunica a negativa da autoridade monetária, o BRB afirmou que vai "examinar as alternativas cabíveis" após ter acesso aos fundamentos para a decisão. A afirmação representa a possibilidade de pedir uma reavaliação do BC ou até mesmo redesenhar os percentuais da proposta inicial de aquisição.

BC ainda não informou as motivações para a recusa. O BRB afirma que aguarda a íntegra da decisão da autoridade monetária. Segundo o banco, a compra do Master faz parte dos planos de desenvolvimento do banco e da região. "A transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional", destaca, em fato relevante.

Operações de risco

Entrave do Master foi originado com ofertas atrativas de CDBs. O Master atraiu investidores ao oferecer títulos com retornos de até 140% do CDI. A taxa supera em 40 pontos percentuais o índice de referência oferecido pelos CDBs (Certificado de Depósito Bancário), que normalmente são atrelados à taxa básica de juros, a Selic.

Modelo expandiu a carteira de ativos do Master nos últimos anos. Com as ofertas agressivas, a carteira em depósitos de CDB do Master saltou de R$ 2,5 bilhões para mais de R$ 40 bilhões desde 2019. Com as operações consideradas de alto risco, o banco passou a enfrentar dificuldades para manter suas operações.

Carteira de ativos do Master colocou o FGC em alerta. O total de ativos administrados pelo Master passou a representar 40% da liquidez total do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). O sistema de segurança criado em 1995 tem o objetivo de proteger investidores e garantir a solidez do sistema financeiro.

Fundo de segurança é mantido pelas instituições financeiras. Para manter a sustentação do FGC, os agentes do mercado financeiro destinam 0,01% do dinheiro aplicado por seus investidores. Os depósitos garantem o pagamento de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ em caso de falência, liquidação ou intervenção de instituições financeiras.

BTG desistiu de comprar fatia do Master após acessar os valores. O banco teria abortado a possibilidade de negócio após acessar a carteira de ativos do Master. Em reportagem do UOL publicada em abril, fontes revelaram que o BTG identificou que mais de 80% da carteira de precatórios do Master eram ativos de alto risco ainda pendentes de decisões judiciais.

Mudanças societárias abriram espaço para a compra do Master. Diante das incertezas, a saída de Augusto Lima, detentor de 35% do banco, abriu caminho para o negócio com o BRB. Ele trocou sua participação pelo controle do Banco Voiter, que havia sido incorporado pelo Master no ano passado. As mudanças foram aprovadas pelo BC.