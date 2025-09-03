O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ressaltou a importância da colaboração das autoridades tributárias com a Polícia Federal e o Ministério Público para combater o crime organizado, a exemplo do que aconteceu na semana passada com a Operação Carbono Oculto. "Estamos trabalhando por todos os lados para sufocar o crime organizado", disse ele durante audiência na Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

Barreirinhas comemorou atuação contra o crime organizado. O secretário enalteceu o resultado da Operação Carbono Oculto, que revelou esquemas de fraude e lavagem de dinheiro relacionados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). "Foi a maior operação contra o pilar financeiro do crime organizado", destacou na audiência. O esquema teria movimentado ao menos R$ 52 bilhões nos últimos quatro anos.

Secretário foi convidado após a operação ser deflagrada. A ação da Receita Federal, realizada em parceria com a PF (Polícia Federal) e o Ministério Público de São Paulo, mirou fraudes e lavagem de dinheiro em empresas da cadeia de importação, produção e distribuição de combustíveis. Segundo as apurações, fundos de investimento eram utilizados pela facção criminosa para ocultação patrimonial.

Ele destacou a atuação conjunta dos órgãos na ação. Segundo Barreirinhas, a operação conjunta realizada na semana passado contou com a experiência de cada um dos envolvidos. "Percebemos há algum tempo que os diversos órgãos de Estado no Brasil investigam as mesmas organizações criminosas, mas quando o fazem isoladamente, o resultado não é bom", afirmou.

Na Receita Federal temos uma afinidade de investigar movimentações financeiras, mas nem sempre nós temos facilidade em vincular essa movimentação a uma determinada organização criminosa. Por outro lado, a Polícia Federal e o Ministério Público têm esse conhecimento. Eles conhecem profundamente as estruturas dessas organizações e as pessoas ligadas a elas.

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita

Investigação constatou a atuação irregular de fintechs. Após a operação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as associações criminosas utilizam "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", disse.

Receita não descarta expor a lista de postos de combustíveis investigados. Barreirinhas disse que o Fisco adotou cautela ao não divulgar o nome de nenhum dos mais de mil estabelecimentos instrumentalizados pelo crime organizado. "A gente não pode demonizar sem ter certeza absoluta de quem nós estamos pegando", afirmou. Ele citou que o cuidado visa evitar erros cometidos em ações passadas que quebraram empresas e setores. "Eu acho que em algum momento nós vamos ter que divulgar com muita cautela", reforçou.

Após ação, tratamento das fintechs foi igualado ao dos bancos. Diante das irregularidades investigadas, a Receita publicou o ato normativo para ampliar a fiscalização e combater crimes relacionados às empresas financeiras. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar informações ao Fisco sobre todas as movimentações. "Quem sabia o real destinatário [dos recursos ilegais] era a própria fintech e somente ela, porque ela não passava as informações para a Receita Federal", ressaltou Barreirinhas.

Nós já sabemos há algum tempo que as fintechs estão no cerne de todas as grandes operações que realizamos há algum tempo. Não só as relacionadas ao setor de combustível, mas também ao contrabando de cigarros convencionais e eletrônicos e ao setor de apostas ilegais.

Robinson Barreirinhas, secretário Receita



Entrada em vigor da norma foi adiada após fake news, diz Barreirinhas. O secretário recordou que a instrução para ampliar a fiscalização das fintechs foi editada em setembro do ano passada, mas derrubada em janeiro após a informação de que ela resultaria na taxação do Pix. "Em janeiro, houve um ataque fortíssimo de fake news, de mentiras, dizendo que essa instrução, na verdade, é para tributar o Pix, que não tem nada a ver com essa história", lamentou.