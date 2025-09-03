Indústria recua 0,2% em julho e amarga 4º mês seguido sem crescimento

Após fechar o primeiro semestre com o crescimento de 0,5%, a produção industrial brasileira encolheu 0,2% em junho, na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo período do ano passado, o setor avançou 0,2%.

O que aconteceu

Indústria amarga quarto mês seguido sem crescimento. Depois de duas quedas consecutivas e estagnação no mês de junho, a produção do setor recuou 0,2% em julho. Desde abril, a perda acumulada das atividades do setor é de 1,5%, mostram os dados da PIM (Pesquisa Industrial Mensal).

Comparações com o ano passado trazem dados positivos. No confronto com julho de 2024, a indústria tem leve alta de 0,2%. No acumulado do ano, frente ao mesmo período do ano passado, o setor industrial avançou 1,1%, e, em 12 meses, o avanço soma 1,9%.

Produção está 0,3% acima do patamar que encerrou 2024. André Macedo, gerente da pesquisa, afirma que menor intensidade da indústria desde abril é evidenciado pelo pequeno saldo positivo em relação ao patamar de dezembro do ano passado. Ele explica que os efeitos negativos são ocasionados pela política monetária mais restritiva, com a taxa de juros no maior patamar desde 2006, que encarece o crédito, eleva a inadimplência e afeta negativamente as decisões de consumo e investimentos.

Setor está 1,7% abaixo do patamar pré-pandemia. Com a sequência negativa, a produção industrial aparece ainda distante do nível de fevereiro de 2020, o último mês antes dos efeitos da Covid-19 na economia nacional. Na comparação com o recorde alcançado em maio de 2011, a distância é de 15,3%.

Esses fatores contribuíram para limitar o ritmo de crescimento da produção industrial no período, refletindo-se em resultados mais moderados frente aos meses anteriores.

André Macedo, gerente da PIM

Setores

Em julho, houve queda na produção em 13 das 25 atividades. Ante junho, as maiores perdas partiram dos ramos de outros equipamentos de transporte (-5,3%), de impressão e reprodução de gravações (-11,3%), de bebidas (-2,2%), de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-3,7%). As atividades de metalurgia interromperam dois meses consecutivos de avanço e recuaram 2,3%.

Produtos farmacêuticos (7,9%) e alimentícios (1,1%) guiam as altas. Também cresceram as produções relacionadas às indústrias extrativas (0,8%) e produtos químicos (1,8%). O desempenho também foi registrado nas cadeias de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,6%), máquinas e equipamentos (1,2%) e celulose, papel e produtos de papel (0,7%).

Na comparação com 2024, resultado positivo foi observado 12 dos 25 ramos. Integram a lista 39 dos 80 grupos e 47,8% dos 789 produtos pesquisados. A principal influência positiva no total da indústria foi registrada por indústrias extrativas (6,3%), atividade impulsionada, principalmente, pela maior produção dos itens óleos brutos de petróleo e gás natural.