Por que as recentes mudanças no FGC aumentam a segurança do investidor

O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou, em agosto, mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o qual funciona como um seguro para os investimentos caso a instituição financeira que recebeu a aplicação enfrente problemas de solvência. As novas regras entram em vigor em 1º de junho de 2026 e têm como objetivo evitar crises de confiança e instabilidade no sistema ao desencorajar as instituições de assumir riscos excessivos em sua operação.

Uma das medidas está relacionada a uma taxa extra a ser paga pelas instituições de perfil de risco mais alto. Atualmente, a tarifa é cobrada quando chega a 75% a parcela de todos os recursos captados por elas que deve ser assegurada pelo FGC. Com as novas normas, a tarifa adicional terá que ser paga mais cedo, quando essa fatia atingir 60% do total. A taxa também ficará mais salgada: passará de 0,01% para 0,02% sobre o valor dos depósitos sujeitos à garantia do fundo.

Outra medida é exigir que, caso o valor das captações garantidas pelo FGC ultrapasse mais de dez vezes o patrimônio líquido da instituição, o excedente deve ser usado para comprar títulos públicos, que são ativos considerados seguros.

As mudanças foram determinadas por causa do notável crescimento da oferta de CDBs (Certificados de Depósito Bancário) de bancos pequenos e médios com retornos bem acima da média. Alguns desses bancos vinham usando o dinheiro captado para comprar ativos arriscados e, se quebrassem, o FGC teria que assumir grandes prejuízos para ressarcir quem comprou os CDBs.

Agora, as instituições estão em fase de adaptação. Apesar de a taxa básica Selic continuar em 15% ao ano, o nível mais alto desde 2006, os ganhos prometidos dos CDBs serão mais próximos da realidade, na avaliação dos especialistas. As plataformas de investimento também têm reduzido a oferta dos CDBs de bancos menores.

Como funciona o FGC?

A garantia do fundo cobre R$ 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Esse valor é limitado ao total de R$ 1 milhão a cada quatro anos por investidor. Na lista de produtos garantidos, estão, além dos CDBs, LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) e LCs (Letras de Câmbio). Outros investimentos protegidos são depósitos à vista, poupança, operações compromissadas e depósitos para pagamento de prestação de serviços, salários e aposentadorias.

Quando uma instituição quebra, um interventor ou liquidante é nomeado para administrá-la após um decreto do BC (Banco Central). Esse profissional elabora uma lista detalhada de credores, consolidando os valores a serem recebidos por cada investidor. Então, o FGC identifica os credores e lhes explica os próximos passos.

Assim que for decretado o regime especial e o FGC receber a lista dos investidores com direito à garantia, a previsão é que o dinheiro deve ser pago em até três dias úteis. No entanto, esse período pode ser estendido caso exista alguma divergência ou atraso na entrega de informações e documentos pelo credor. Em casos recentes, os pagamentos ocorreram em cerca de 30 dias.