Tarifaço vai se unir a juros altos e frear avanço do PIB no 2º semestre

As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre diversos produtos brasileiros vão se alinhar às taxas de juros no maior patamar em quase 20 anos e devem impor um freio maior no PIB (Produto Interno Bruto) nacional ao longo deste segundo semestre, segundo analistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Dados do IBGE mostram a desaceleração da economia. Os números referentes ao segundo trimestre deste ano apontam para o menor crescimento anual da economia para o período desde 2020 (-10,1%), quando as cadeias produtivas sentiam os primeiros impactos da pandemia da Covid-19.

Perda de força será ainda maior nos próximos meses. As expectativas consideram os impactos causados pela sequência que elevou a taxa básica de juros a 15% ao ano, o maior patamar desde julho de 2006. Ainda defasada, a desaceleração do segundo trimestre não evidenciou o efeito dos últimos ajustes.

Cenário é prejudicial para o desenvolvimento econômico. Alternativa do BC (Banco Central) para conter o avanço dos preços, a taxa Selic desestimula o consumo e prejudica o desenvolvimento da economia. "A política monetária fortemente contracionista está reduzindo o potencial de crescimento econômico", lamenta André Ramos, conselheiro do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo).

Mercado financeiro prevê crescimento de 2,19% neste ano. A aposta apresentada pela versão mais recente do Relatório Focus, que reúne as projeções dos analistas, reforça a tendência de piora, com a sustentação do crescimento limitada ao início deste ano. "O primeiro trimestre está salvando o ano, o que é preocupante", diz Paulo Feldmann, professor da FIA Business School.

Novo algoz

Tarifaço dos EUA surge como novo vilão do PIB nacional. Ainda sem efeitos expressivos no segundo trimestre, as cobranças sobre os produtos brasileiros destinados aos Estados Unidos serão uma nova pedra no sapato da economia. As sobretaxas valem desde o dia 6 de agosto para 95 categorias de produtos, que somam mais de 3.800 bens específicos.

Impacto das cobranças não pode ser subestimado. Ainda que as projeções indiquem para um baixo efeito absoluto no desempenho do PIB, Hugo Garbe, professor de economia da Universidade Mackenzie, avalia que haverá uma contaminação indireta dos setores. "Em uma economia que já convive com juros elevados e baixo dinamismo, cada décimo de ponto perdido tem repercussões significativas sobre o emprego, a renda e a confiança empresarial", observa ele.

Sucesso do plano de contingência será determinante. A adoção efetiva das medidas de socorro do governo é vista como determinante para um impacto menos prejudicial do tarifaço. "A demora pela implementação do Plano Brasil Soberano por parte do governo é um fator que tem gerado grande preocupação do setor produtivo, principalmente da indústria", diz Ramos.

Muitas empresas brasileiras que são mais dependentes das exportações para os Estados Unidos estão reavaliando seu planejamento produtivo, inclusive anunciando demissões e férias coletivas.

André Ramos, conselheiro do Corecon-SP

Ministro da Fazenda diz que o Brasil vai superar as tarifas. Em entrevista concedida ao UOL na semana passada, Fernando Haddad afirmou que as taxas vão "machucar um pouco", mas ressaltou que o país tem condição de superar as cobranças. "Macroeconomicamente falando, acredito que o Brasil está em condições de enfrentar", destacou, apesar de reconhecer que o tarifaço será mais prejudicial a alguns setores.

Retaliação por julgamento de Jair Bolsonaro amplia temor. A possibilidade de o presidente dos EUA, Donald Trump, endurecer as sanções aplicadas ao Brasil em meio aos desdobramentos da ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o ex-presidente brasileiro resulta em nova preocupação. "Se o Supremo condenar o Bolsonaro, o que provavelmente vai acontecer, a reação do Trump vai ser muito maior. Isso vai impactar o quarto trimestre", prevê Feldmann.

Atualização dos produtos taxados é estudada pela Casa Branca. Fontes do governo norte-americano ouvidas pela colunista Mariana Sanches admitem a possibilidade de ampliar "em tempo real" as tarifas, conforme os desdobramentos do julgamento contra Bolsonaro. Ao alvejar o Brasil no tarifaço, Trump cobrou a interrupção das ações contra os investigados por tentativa de golpe e classificou o julgamento como uma "caça às bruxas".