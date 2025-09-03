Montadoras da Índia dizem que etanol reduz quilometragem, mas uso é seguro

A implementação de um combustível que mistura 20% de etanol na gasolina, conhecido como E20, tem causado polêmica na Índia. As informações são agência Reuters.

O que aconteceu

Um representante das montadoras indianas afirmou que o E20 prejudica a quilometragem de veículos antigos em 2% a 4%, mas garantiu que é seguro para uso. A declaração foi dada na noite do sábado por P. K. Banerjee, diretor executivo da Sociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos (SIAM), durante coletiva de imprensa em Nova Délhi que contou com a presença de executivos de empresas automotivas, varejistas de combustíveis e grupos da indústria.

Milhões de veículos estão rodando com E20 já há algum tempo. Não foi registrada uma única avaria no veículo ou falha no motor P. K. Banerjee, diretor executivo da SIAM

P. K. Banerjee acrescentou ainda que as empresas honrarão as reivindicações de garantia e seguro caso surjam problemas. A SIAM representa as principais montadoras da Índia, como Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Mahindra & Mahindra, Tata Motors e Toyota Motor.

Banerjee também aproveitou para rebater as alegações de uma queda de 50% na eficiência do combustível, dizendo que elas são infundadas. "Na estrada pode ser muito diferente devido à maneira como os veículos são mantidos e dirigidos, portanto, essa diferença existirá", complementou C.V. Raman, membro do comitê executivo da Maruti Suzuki, maior montadora da Índia.

Em 2021, a Índia estabeleceu a meta de introduzir o E20 como meta para 2025. A decisão faz parte das metas do primeiro-ministro Narendra Modi relacionadas a energia limpa.

O combustível com o E20, porém, tornou-se a única opção em quase todos os postos de combustível da Índia, o que gerou controvérsia com parte da população. Os motoristas estão preocupados quanto ao seu impacto sobre o desempenho e a durabilidade dos veículos, especialmente os mais antigos.

Misturas de combustível mais antigas, como E5 e E10, foram removidas de quase todos os 90 mil postos indianos. Tais opções são consideradas mais compatíveis com veículos mais antigos.

Os motoristas, então, foram às redes sociais para protestar e exigir explicações. Além da preocupação com as grandes quedas na eficiência do combustível, eles exigiram maiores explicações após declarações confusas das montadoras que, inicialmente, afirmaram que o E20 não havia sido testado em veículos mais antigos -mais tarde, eles voltaram atrás e garantiram sua segurança.

Suprema Corte rejeita petição

Na segunda-feira, a Suprema Corte da Índia rejeitou petição que contestava a decisão do governo de implementar o E20. A petição de interesse público foi apresentada no último mês.

O Procurador-Geral da Índia, R. Venkataramani, informou à Suprema Corte durante a audiência que a decisão do governo de implementar o E20 foi bem considerada e ainda beneficiará os agricultores que cultivam cana-de-açúcar, principal ingrediente do etanol. O governo indiano afirmou ainda que todas as questões estavam sendo consideradas e que sua decisão não era uma "aplicação sem critério de substituir um sistema por outro".