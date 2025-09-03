Mastercard Black passa a exigir gasto mínimo para acesso grátis a salas VIP

Está valendo desde a última segunda-feira a nova regra do Mastercard Black para acesso grátis às salas VIP do Aeroporto de Guarulhos em voos internacionais.

O que aconteceu

Até então, o portador (titular ou adicional) precisava apenas apresentar seu cartão Mastercard Black (emitido no Brasil) e o cartão de embarque para ter acesso à Sala VIP Lounge e ao Lounge Mastercard Black, localizadas no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora, será preciso que o cliente alcance um gasto mínimo no cartão no último trimestre.

A política de gratuidade de acesso às salas VIPs será alterada a partir de 01/09/2025, de acordo com gastos mínimos do cartão no trimestre anterior à visita, podendo variar conforme os critérios estabelecidos por cada emissor Termos e Condições do Mastercard Black

A Mastercard recomenda que os portadores dos cartões verifiquem com seus respectivos bancos emissores quais as novas regras de acesso. Bancos como BTG, Bradesco, C6 Bank e Sisprime já anunciaram o valor mínimo de R$ 15 mil no trimestre para utilização do benefício.

Os clientes que não alcançarem o valor mínimo só poderão utilizar os espaços mediante pagamento. A bandeira informa ainda que a regra não se aplica à sala The Club by Mastercard, também localizada no Aeroporto de Guarulhos. "O acesso gratuito é obtido mediante a apresentação do cartão e documento vinculado à lista de convidados enviada pelos emissores, juntamente com o cartão de embarque, no momento da entrada na sala", diz trecho das regras.

C6 Bank libera acesso grátis até fevereiro

O C6 Bank anunciou a extensão do benefício e informou seus clientes que a regra será alterada somente a partir de fevereiro de 2026. "Até lá, os acessos à sala Mastercard Black Lounge permanecem gratuitos, conforme a regra atual de acesso", diz trecho do comunicado via SMS.