Haddad critica projeto que autoriza Congresso a demitir diretores do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a iniciativa do Centrão de colher assinaturas para a tramitação de um PL (projeto de lei) que autorizaria o Congresso a demitir presidentes e diretores do Banco Central.

O que aconteceu

Haddad manifestou preocupação com a aceleração do projeto. O ministro classifica a urgência defendida por parlamentares do Centrão como "preocupante". Ele afirma que o tema não passou pelo governo e nem mesmo pelo BC. "Realmente não vejo nenhuma razão para esse projeto, não vejo nenhum motivo para ele caminhar", afirma Haddad ao questionar as intenções por trás da proposta.

Projeto foi apresentado em 2021 e estava em modo de espera. A proposta criticada por Haddad altera a legislação que determinou a autonomia do BC. O texto em questão estabelece que diretores e o presidente da autoridade monetária poderão ser exonerados por decisão do Congresso sempre que "a condução das atividades do Banco Central for incompatível com os interesses nacionais".

É uma emenda na lei que não traz benefício nenhum.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele afirmou que tem a mesma posição do presidente do BC. Questionado, Haddad disse que trocou mensagens com Gabriel Galípolo sobre o tema e que ambos concordaram com a "inconveniência" de acelerar a questão. "Seja qual for a decisão, ela tem que ser uma decisão técnica", defendeu.

Ministro disse ser favorável a um orçamento próprio para o BC. Para Haddad, o Banco Central precisa do fortalecimento institucional. "O Banco [Central] autorizou instituições financeiras que não estão sendo supervisionadas. Isso é grave, sobretudo à luz dos golpes que estão surgindo e a infraestrutura do Pix", destacou.

Titular da Fazenda criticou a ideia de transformar o BC em uma empresa pública. A proposta que altera a personalidade jurídica da hoje autarquia ainda será apreciada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Na opinião de Haddad, a transformação representaria um risco para o funcionalismo público. "Estamos indo bastante longe da maneira correta. Mas não vamos fazer dessa pauta institucional uma pauta corporativa", avaliou Haddad.