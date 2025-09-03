Dólar e Bolsa abrem em queda de olho em dados dos EUA e cenário político

O dólar e a Bolsa iniciaram o dia em queda, pressionados pela baixa do petróleo, que derruba as ações da Petrobras, e pela cautela dos investidores diante de dados da economia dos Estados Unidos, da fraqueza da indústria brasileira e do cenário político doméstico.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu o pregão em queda frente ao real. Às 11h04, a moeda norte-americana recuava 0,62%, vendida a R$ 5,440, após duas altas seguidas. O dólar turismo, usado por quem viaja, também caía 0,4%, a R$ 5,656.

Ibovespa também recua na abertura dos negócios. O principal índice acionário da Bolsa de Valores caía 0,30%, aos 139.908 pontos.

Índice é pressionado principalmente pelas ações da Petrobras, que reagem à baixa do petróleo no exterior. Os papéis ordinários (PETR3), com direito a voto, recuam 1,03%, assim como os preferenciais (PETR4), com queda de 0,61%. O preço da commodity é afetado pela possibilidade de a Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) considerar novos aumentos na produção no fim de semana.

Cenário político doméstico também pesa. Os investidores acompanham com cautela a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A expectativa se volta para a defesa de Bolsonaro, que terá a chance de se manifestar formalmente.

Nos bastidores, já se discute a possibilidade de sanções dos EUA caso o ex-mandatário seja condenado. Estão sobre a mesa tarifas adicionais de até 50% sobre exportações brasileiras e a aplicação da Lei Magnitsky, que permite a adoção de medidas contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos.

Investidores repercutem ainda a produção industrial, que recuou pelo quarto mês seguido, segundo o IBGE. O setor industrial brasileiro registrou queda de 0,2% em julho, na comparação com junho, marcando o quarto mês consecutivo sem crescimento, segundo dados da PIM (Pesquisa Industrial Mensal) divulgados hoje. Desde abril, a indústria acumula retração de 1,5%, refletindo um cenário de desaceleração da atividade produtiva em meio a juros ainda elevados e crédito restrito.

No campo externo, mercado também acompanha hoje os dados do JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) dos Estados Unidos. O relatório traz detalhes da dinâmica do mercado de trabalho norte-americano com base em mais de 16 mil empresas. Ele mede o número de vagas abertas, admissões e demissões - um dos principais indicadores de "estresse" ou equilíbrio no mercado de trabalho.

A agenda americana traz ainda a divulgação do Livro Bege do Fed, que pode influenciar diretamente as expectativas de política monetária dos EUA. O relatório do Federal Reserve, o banco central norte-americano, reúne percepções qualitativas sobre a economia em cada um dos 12 distritos do banco central. O documento serve como um termômetro dos setores de emprego, consumo, indústria e serviços, oferecendo uma visão detalhada da "economia real" dos EUA.

Mercado também repercute a reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com a Suprema Corte. Ele discute a ordem judicial que classificou as tarifas recíprocas como ilegais. Para os investidores, o episódio aumenta a percepção de risco fiscal nos EUA, em um momento em que o Federal Reserve pode estar prestes a cortar juros. Investidores acompanham de perto os desdobramentos jurídicos e seus possíveis reflexos sobre a economia global.