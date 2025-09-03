Brasil tem melhor azeite do mundo, mas ainda luta para aumentar volume

O azeite de oliva é um dos produtos em destaque na 48ª edição da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que começou no último sábado (30) e vai até 7 de setembro em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Para ampliar o conhecimento do público sobre o óleo culinário fabricado no país, o Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura) montou no evento uma casa para realizar degustações, comercializar rótulos premiados e conceder às marcas selos de excelência.

Os visitantes do espaço aprendem que o azeite brasileiro, na média, tem a classificação de qualidade mais alta do mundo, que é a super premium. O país começou a produzir esse óleo em escala comercial há apenas 20 anos, construindo o seu parque industrial com os equipamentos e práticas mais modernos.

O brasileiro não encontra azeite super premium importado nos supermercados porque o custo seria inviável. Já conquistamos esse nicho no Brasil.

Flávio Obino Filho, presidente do Ibraoliva

No entanto, a produção nacional ainda é muito pequena. Atualmente, existem no Brasil 70 lagares — fábricas que transformam a azeitona em azeite de oliva. A produção nacional prevista para 2026 é de 1 milhão de litros, o que atende apenas 1% do mercado brasileiro, que é o segundo maior do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.

Produção gaúcha

O Rio Grande do Sul é o principal polo de produção de azeite de oliva no Brasil, com 29 lagares e cerca de 65% da área plantada no país. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibroliva), Flávio Mascarenhas, o estado possui 6,5 mil hectares de oliveiras, sendo 5 mil em plena produção. Municípios como Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Caçapava do Sul e Bagé estão entre os maiores produtores. Há atividade em 110 municípios gaúchos, incluindo regiões como Viamão, Osório, Alegrete e Uruguaiana.

Para conseguir ampliar a produção, o setor tem investido em pesquisa. Esse esforço passa por entender melhor o comportamento das oliveiras no Brasil. As cultivares Arbequina (espanhola) e Koroneiki (grega) são as que melhor se adaptaram ao clima gaúcho, embora sofram com a umidade excessiva, que é a maior inimiga dessas plantas. É o excesso de chuva que tem causado frustrações de safra recentemente: em 2025, a produção no Rio Grande do Sul deve ficar em 190 mil litros, uma forte queda em relação aos 580 mil litros registrados em 2023.

Rafael Fernandes, da Vila do Segredo Imagem: Andrea Martins/UOL

Apesar das dificuldades climáticas enfrentadas nos últimos dois anos, a Vila do Segredo, localizada em Caçapava do Sul (RS), mantém o otimismo para a próxima safra. Segundo Rafael Fernandes, representante do empreendimento que está participando da Expointer, a expectativa para 2026 é colher cerca de 10 toneladas de azeitonas, volume compatível com anos considerados bons de produção. A propriedade, que também abriga uma pousada, conta com 10 hectares plantados e aproximadamente 3 mil oliveiras.

Toda a colheita é realizada manualmente. Levamos as azeitonas para o lagar no mesmo dia, evitando a fermentação e preservando a qualidade do azeite.

Rafael Fernandes, gerente da Vila do Segredo

A fabricante participa da Expointer desde 2019 e considera o evento uma vitrine importante para a divulgação da marca. Um dos grandes reconhecimentos para o seu azeite é o selo premium recebido do governo do estado mais uma vez na edição atual da feira. Concedida apenas a azeites que atendem critérios rigorosos de excelência, a certificação atesta a qualidade superior do produto.

Maria Luiza Reginato, da Olivae Imagem: Andrea Martins/UOL

Também na Expointer, a Olivae, produtora de azeites localizada em Piratini (RS) que nasceu da amizade de cinco casais em 2012, ressalta a resiliência dos gaúchos. Em 2024, não teve colheita, e, em 2025, a safra foi pequena.

A marca trabalha com três rótulos — dois monovarietais e um blend. Devido à baixa produção, apenas o blend foi fabricado em 2025, com um mix de cinco variedades, incluindo Coratina e Koroneiki. As vendas são feitas de forma direta pelos próprios sócios, sem estrutura formal de comercialização.