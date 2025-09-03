Topo

Economia

Brasil tem melhor azeite do mundo, mas ainda luta para aumentar volume

Espaço do Ibraoliva na Expointer 2025 - Andrea Martins/UOL
Espaço do Ibraoliva na Expointer 2025 Imagem: Andrea Martins/UOL

Andrea Martins

Colaboração para o UOL, em Esteio (RS)

03/09/2025 20h39

O azeite de oliva é um dos produtos em destaque na 48ª edição da Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina, que começou no último sábado (30) e vai até 7 de setembro em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Para ampliar o conhecimento do público sobre o óleo culinário fabricado no país, o Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura) montou no evento uma casa para realizar degustações, comercializar rótulos premiados e conceder às marcas selos de excelência.

Os visitantes do espaço aprendem que o azeite brasileiro, na média, tem a classificação de qualidade mais alta do mundo, que é a super premium. O país começou a produzir esse óleo em escala comercial há apenas 20 anos, construindo o seu parque industrial com os equipamentos e práticas mais modernos.

O brasileiro não encontra azeite super premium importado nos supermercados porque o custo seria inviável. Já conquistamos esse nicho no Brasil.
Flávio Obino Filho, presidente do Ibraoliva

No entanto, a produção nacional ainda é muito pequena. Atualmente, existem no Brasil 70 lagares — fábricas que transformam a azeitona em azeite de oliva. A produção nacional prevista para 2026 é de 1 milhão de litros, o que atende apenas 1% do mercado brasileiro, que é o segundo maior do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.

Produção gaúcha

O Rio Grande do Sul é o principal polo de produção de azeite de oliva no Brasil, com 29 lagares e cerca de 65% da área plantada no país. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibroliva), Flávio Mascarenhas, o estado possui 6,5 mil hectares de oliveiras, sendo 5 mil em plena produção. Municípios como Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Caçapava do Sul e Bagé estão entre os maiores produtores. Há atividade em 110 municípios gaúchos, incluindo regiões como Viamão, Osório, Alegrete e Uruguaiana.

Para conseguir ampliar a produção, o setor tem investido em pesquisa. Esse esforço passa por entender melhor o comportamento das oliveiras no Brasil. As cultivares Arbequina (espanhola) e Koroneiki (grega) são as que melhor se adaptaram ao clima gaúcho, embora sofram com a umidade excessiva, que é a maior inimiga dessas plantas. É o excesso de chuva que tem causado frustrações de safra recentemente: em 2025, a produção no Rio Grande do Sul deve ficar em 190 mil litros, uma forte queda em relação aos 580 mil litros registrados em 2023.

Vila do Segredo - Andrea Martins/UOL - Andrea Martins/UOL
Rafael Fernandes, da Vila do Segredo
Imagem: Andrea Martins/UOL

Apesar das dificuldades climáticas enfrentadas nos últimos dois anos, a Vila do Segredo, localizada em Caçapava do Sul (RS), mantém o otimismo para a próxima safra. Segundo Rafael Fernandes, representante do empreendimento que está participando da Expointer, a expectativa para 2026 é colher cerca de 10 toneladas de azeitonas, volume compatível com anos considerados bons de produção. A propriedade, que também abriga uma pousada, conta com 10 hectares plantados e aproximadamente 3 mil oliveiras.

Toda a colheita é realizada manualmente. Levamos as azeitonas para o lagar no mesmo dia, evitando a fermentação e preservando a qualidade do azeite.
Rafael Fernandes, gerente da Vila do Segredo

A fabricante participa da Expointer desde 2019 e considera o evento uma vitrine importante para a divulgação da marca. Um dos grandes reconhecimentos para o seu azeite é o selo premium recebido do governo do estado mais uma vez na edição atual da feira. Concedida apenas a azeites que atendem critérios rigorosos de excelência, a certificação atesta a qualidade superior do produto.

Olivae - Andrea Martins/UOL - Andrea Martins/UOL
Maria Luiza Reginato, da Olivae
Imagem: Andrea Martins/UOL

Também na Expointer, a Olivae, produtora de azeites localizada em Piratini (RS) que nasceu da amizade de cinco casais em 2012, ressalta a resiliência dos gaúchos. Em 2024, não teve colheita, e, em 2025, a safra foi pequena.

A marca trabalha com três rótulos — dois monovarietais e um blend. Devido à baixa produção, apenas o blend foi fabricado em 2025, com um mix de cinco variedades, incluindo Coratina e Koroneiki. As vendas são feitas de forma direta pelos próprios sócios, sem estrutura formal de comercialização.

Estamos todos aprendendo com os erros e acertos. A cultura ainda é nova, e muitos dos primeiros olivais não produziram até hoje. Por isso, estamos sempre trocando experiências e buscando crescer juntos.
Maria Luiza Reginato, sócia da Olivae

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Brasil tem melhor azeite do mundo, mas ainda luta para aumentar volume

Felipe Salto: 'Proposta do centrão para o BC é oportunista e arriscada'

Anatel dá 60 dias para operadoras e bancos aderirem ao 'Não Me Perturbe'

Hugo Rodrigues deixa WMcCann: 'Uma das decisões mais difíceis da carreira'

Mastercard Black passa a exigir gasto mínimo para acesso grátis a salas VIP

Concurso para soldado da PM de SP tem 2.200 vagas e salário de R$ 5.000

Aos 16, jovem prodígio deixa empresa de Musk para trabalhar em Wall Street

Cade vê indício de cartel e suspende rotas compartilhadas de Azul e Gol

Haddad critica projeto que autoriza Congresso a demitir diretores do BC

Montadoras da Índia dizem que etanol reduz quilometragem, mas uso é seguro

Governo adia pagamento do Simples para empresas afetadas pelo tarifaço