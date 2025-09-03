BC rejeita compra do Master pelo BRB

O BC (Banco Central) indeferiu hoje a operação de aquisição pelo banco estatal BRB (Banco de Brasília) de ações do Banco Master, de acordo com comunicado ao mercado, conforme antecipou a Folha de S.Paulo.

O que aconteceu

Compra foi anunciada em março. A operação em questão referia-se à compra de ações do Banco Master conforme os termos e condições de um contrato de compra e venda de ações celebrado entre o BRB e os acionistas controladores em 28 de março de 2025. Na ocasião, O BRB adquiriu 100% das ações preferenciais e 49% das ordinárias, passando a deter 58% do capital total do banco de Daniel Vocaro.

Indeferimento é surpresa. Nos últimos dias, Master, BRB e BC tinham chegado ao desenho final da operação, que previa a compra de 58% do capital social total do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. A operação envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos — deixando de fora R$ 23 bilhões considerados problemáticos e de baixa liquidez.

Contrato será rescindido. Em decorrência do indeferimento, o contrato de compra e venda de ações será rescindido de acordo com seus termos e condições. O BRB afirmou no fato relevante que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de quaisquer desdobramentos.