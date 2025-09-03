O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiu hoje que as companhias aéreas Azul e Gol estão proibidas de criar novas rotas de voos compartilhados, o chamado "codeshare", até que o órgão analise os termos do acordo firmado entre as empresas, suspeitas de formar cartel.

O que aconteceu

O codeshare permite que um voo de uma companhia também seja vendido sob o código de outra. Com o acordo, os passageiros têm mais opções de rotas e horários em um único bilhete de viagem.

O Tribunal do Cade avaliou hoje se o acordo deveria ter sido submetido ao órgão. Por unanimidade, ficou decidido que Azul e Gol terão 30 dias para notificar o Cade sobre os termos do acordo, anunciado no ano passado.

Se esse prazo for desrespeitado, o tratado será considerado como "gun jumping". Isso ocorre quando duas empresas fazem um acordo de cooperação sem notificar o Cade, uma autarquia criada para zelar pela livre concorrência. Se isso coorrer, o negócio será suspenso, e apenas as passagens já emitidas serão preservadas.

Segundo presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, o acordo apresenta "indícios de divisão de mercado" e prática de cartel. "Chama atenção o cancelamento de rotas em que o concorrente não tem posição dominante... Isso não é conclusivo, mas há indício, sim, de divisão de mercado. Isso não poderia ocorrer", disse.

A união das duas empresas deteria cerca de 60% do mercado de aviação doméstico. Essa fatia superaria os 40% da concorrente Latam, segundo Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Lima chamou a atenção das aéreas. "As empresas não podem dar expectativas ao mercado, aos seus colaboradores... Fazer isso por mais de um ano e achar que é normal", disse Lima. "Não pode ficar anunciando sonhos de verão com mais de um ano de antecedência e achar que o Cade vai olhar como se fosse normal."

Depois de receber o contrato, o Cade vai se debruçar sobre os termos da associação. O relator do caso, conselheiro Carlos Jacques, escreveu que acordos de codeshare com prazo determinado não precisam ser notificados ao Cade quando envolvem companhias locais e internacionais, mas o acerto entre Gol e Azul envolve duas grandes empresas nacionais e ainda foi definido por prazo indeterminado.

Procurada, a Gol disse que não vai comentar a decisão. A Azul ainda não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.

*Com Estadão Conteúdo e Reuters