Após fraudes, Câmara aprova projeto que veta desconto em benefícios do INSS

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Carolina Nogueira e Amanda Freitas

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

03/09/2025 22h22Atualizada em 03/09/2025 22h25

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto-base do projeto de lei que proíbe descontos de associações nos benefícios do INSS e estabelece regras mais rígidas para pagamento de empréstimo consignado.

O que aconteceu

Deputados aprovaram a proposta em votação simbólica. Agora, eles analisam os destaques, que podem alterar o texto-base. Depois, a proposta seguirá para o Senado.

Projeto proíbe descontos e obriga devolução de valores. Pela proposta relatada pelo deputado Danilo Forte (União-CE), descontos indevidos em benefícios feitos por entidade associativa, instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil como pagamento de mensalidade terão que ser restituídos integralmente em até 30 dias. A regra também vale para descontos feitos para quitar mensalidades de empréstimos consignados não autorizados pelos aposentados ou pensionistas.

Se a instituição não ressarcir o beneficiário, o INSS terá que fazê-lo O Instituto Nacional do Seguro Social poderá então cobrar das empresas o valor dos descontos, inclusive com o sequestro de bens, se necessário.

INSS será responsável por fazer a busca ativa de aposentados prejudicados. A identificação dos descontos irregulares será realizada com base nas auditorias feitas por órgãos de controle e em dados como volume de reclamações, denúncias, ações judiciais e solicitações de exclusão de descontos não autorizados feitas por beneficiários.

Desconto para pagamento de empréstimo consignado exige permissão prévia do aposentado. O texto determina que os abatimentos serão desbloqueados apenas com termo de autorização autenticado por biometria e assinatura eletrônica.

A biometria, aliás, deverá ser disponibilizada em terminais instalados nas unidades do INSS. Os guichês, diz o projeto, atenderão idosos e pessoas com deficiência que queiram desbloquear descontos e autorizar contratação de crédito consignado.

Operação Sem Desconto acelerou projeto

A proposta ganhou celeridade depois da operação, em abril, que mostrou uma fraude bilionária nas aposentadorias. Segundo apuração da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), entidades participaram de um esquema que descontava indevidamente mensalidades de aposentados e pensionistas. As vítimas da fraude não tinham conhecimento dos descontos ou pensavam que eles eram obrigatórios.

Apuração começou em 2023. Houve auditoria em 29 entidades que tinham Acordos de Cooperação Técnica com o INSS. A CGU identificou que as entidades não tinham estrutura operacional para prestar os serviços e que 70% delas não tinham entregado a documentação necessária ao instituto.

CPMI do INSS

Governo Lula começou a CPMI derrotado. A oposição emplacou os poderosos cargos de presidente e relator. Cabe ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG) coordenar os trabalhos, marcar sessões para ouvir testemunhas e comandar reuniões internas com integrantes da comissão.

Relator é bolsonarista. Alfrado Gaspar (União Brasil-AL) fará o documento final com possíveis pedidos de indiciamento e solicitação de mais investigações à Polícia Federal e ao Ministério Público.

CPMI do INSS vai pedir ao STF a prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Também foram solicitadas as detenções de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto, e de outros 19 suspeitos.

