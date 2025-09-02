Senado aprova texto final da PEC que tira precatórios da meta fiscal

Os senadores concluíram hoje a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos precatórios. A medida permite ao governo federal ter um gasto extra de R$ 12,4 bilhões em 2026, ano das eleições.

O que aconteceu

Votação tinha parado no 1º turno antes do recesso. Na última sessão antes das folgas dos parlamentares, os senadores aprovaram o texto, mas deixaram os destaques para a volta dos trabalhos. Agora, tendo passado pelos dois turnos, a proposta vai à promulgação pelo Congresso.

Destaque foi retirado, então a aprovação ficou mais acelerada. Houve acordo entre líderes e a oposição, segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Precatórios são dívidas judiciais da União, de estados e municípios já reconhecidas pela Justiça e que devem ser pagas. A PEC retira essas despesas do teto de gastos e dá dez anos para inclusão gradual dos valores na meta fiscal.

Mecanismo começa a ser usado em 2027. A cada ano, 10% do total de precatórios passará a ser incorporado à meta prevista na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Assim, ao final de dez anos, o valor total estará dentro da meta.

Dispositivo de inclusão gradual foi negociado com o governo Lula. Houve conversas do relator, Baleia Rossi (MDB-SP), com o Planalto. O mecanismo ajuda o Executivo a fechar as contas a partir de 2027. Pelas regras atuais, todos os precatórios teriam que entrar no limite de gastos do arcabouço fiscal e ser contabilizados na meta a partir de 2027.

PEC tratava apenas das dívidas dos municípios. Quando passou pela primeira vez na Casa, os senadores incluíram no texto as regras para os estados. Já na comissão especial que tratou do tema na Câmara, entraram os precatórios da União.

Como vai funcionar

Estados e municípios devem comprometer recurso. A proposta define compromisso da Receita Corrente Líquida de 1% a 5%, ajustado conforme o estoque de dívidas judiciais. Haverá revisão a cada dez anos.

Transição gradual para as metas fiscais da União. Precatórios e RPVs (Requisições de Pequeno Valor) ficarão parcialmente fora da meta em 2026.

Parcelamento de dívidas previdenciárias. Municípios poderão parcelar débitos em até 300 parcelas, ou seja, até 25 anos. Estados poderão renegociar suas dívidas previdenciárias com a União por até 360 meses.

Atualização dos precatórios pelo IPCA. Isso impede a correção pela Selic quando a taxa estiver acima do IPCA.