Crescimento do Brasil desacelera, mas juros só devem cair no ano que vem

Apesar da desaceleração no crescimento econômico do Brasil no segundo trimestre, a taxa básica de juros (Selic), atualmente em 15% ao ano, só deve cair no ano que vem.

O que aconteceu

O crescimento do PIB do Brasil perdeu força. O Produto Interno Bruto variou 0,4% no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano, quando a economia cresceu 1,4%. "A perda de fôlego do PIB é um sinal de que os efeitos [da Selic alta] estão se materializando", diz Leonardo Costa, economista da ASA, ao explicar que a Selic elevada encarece o crédito, limitando investimentos.

A taxa básica de juros deve permanecer em 15% até o final de 2025. De acordo com o boletim Focus —que reúne a opinião de economistas consultados pelo BC (Banco Central)—, nada mudará nas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária) em setembro, novembro e dezembro. A Selic cairia 0,25 ponto percentual apenas na primeira reunião de 2026, em fevereiro, ficando em 14,75% ao ano.

Os sinais já emitidos pelo BC sobre a inflação reduzem as projeções de corte para este ano. "O Banco Central já falava que até o fim do ano não ia acontecer nada. Aí veio o presidente dos EUA, Donald Trump, e piorou a situação para o Brasil", diz Paulo Feldmann, professor da FIA Business School sobre a sobretaxa de 50% contra a importação de produtos brasileiros. "Não dá para imaginar que o Banco Central vá reduzir essa taxa neste ano ainda. Os discursos são de que a inflação não está sob controle."

De fato, o mercado aposta em inflação acima da meta no final do ano. O boletim Focus prevê um IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede oficialmente a inflação brasileira) de 4,85%. Só no ano que vem os analistas preveem inflação de 4,31%, colada na tolerância de 1,5 ponto percentual acima da meta, que é 3%. Em 2027, a inflação finalmente ficaria abaixo de 4%: 3,94%.

Mesmo com a Selic desacelerando o consumo, ele continua forte, gerando inflação. "A tendência é que a gente chegue até o final de 2025 ainda com uma Selic de 15% ou um corte de 0,25%, para 14,75%, mas num cenário bastante otimista", diz Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista e professor de Administração da ESPM.

A desaceleração econômica de agora foi projetada no fim do ano passado. Em novembro de 2024, o Copom elevou a Selic de 10,75% para 11,25% e só parou de aumentar a taxa em julho, quando a manteve em 15%. "Esperava-se que a economia tivesse esse arrefecimento agora porque, ao encarecer o custo do crédito, o efeito sobre o consumo [que reduz] demora cerca de seis meses", explica Antonio Ricciardi, economista do Banco Daycoval. "A gente está vendo os efeitos desfasados de política monetária."

Mesmo com a desaceleração da economia, não teremos alta da Selic, mas ela também não será reduzida, havendo espaço para isso só no ano que vem.

Marisa Rossignoli, do Conselho Regional de Economia

Otimismo

Alguns analistas são mais otimistas. "Mantemos a projeção de início do ciclo de cortes já em dezembro de 2025", afirma Costa, da ASA.

Com a desaceleração do PIB "haverá, sim, pressão do mercado" para corte de juros. "Há 14 semanas as leituras do IPCA estão em trajetória de queda, principalmente por conta do dólar depreciado. Acredito em um pequeno corte para o Copom de dezembro", avalia Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos. "Acredito que poderemos terminar o ano com uma Selic entre 15% e 14,75%."

Nem o mercado de trabalho aquecido deve interromper a queda da inflação, diz Calestine. "A Selic nos patamares atuais está conseguindo puxar a inflação em direção à meta, portanto não enxergo necessidade de o Banco Central tornar o ambiente ainda mais restritivo subindo juros."

Para Feldmann, "a taxa de juros só vai baixar quando ficar claro que a inflação brasileira este ano fecha em 5%". "Se isso não ficar muito claro, não vai baixar a taxa de juros", diz.

E o futuro?

O boletim Focus, divulgado ontem, estima outros indicadores: