Fraudes no INSS: CGU abre processos contra 3 empresas e 38 associações

A CGU (Controladoria-Geral da União) instaurou processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e três empresas, relacionados às fraudes que resultaram em descontos ilegais a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

CGU identificou condutas praticadas pelas associações. Com a abertura dos processos, as associações terão a oportunidade de se defender e, após o contraditório, haverá definição sobre a responsabilidade de cada uma delas. Segundo o órgão, a diversidade das tipologias encontradas no esquema revela a sofisticação de algumas entidades para garantir o sucesso da fraude.

Novos processos se unem aos 12 já instaurados pelo INSS. As investigações permanecem em andamento e apuram o pagamento de propina a agentes públicos. As entidades responderão também pela fraude nos registros dos descontos associativos.

Fraudadores tentaram acessar recursos de pessoas falecidas. Segundo a CGU, os indícios de irregularidades apontam também para a não utilização dos requisitos de biometria para a constatação dos descontos e a recusa da entrega de documentos solicitados por auditorias.

Áudios confirmam graves irregularidades dos fraudadores. As respostas à contestação apresentada por beneficiários do INSS resultaram no induzimento de erro com ofertas fictícias de serviços atrelados, o uso de expressões que indicavam falsamente que não haveria desconto financeiro e gravações sem consentimento do segurado.

Controladoria pede o bloqueio dos bens dos envolvidos. A CGU destaca já ter comunicado a AGU (Advocacia-Geral da União) para novas medidas judiciais para a retenção cautelar de bens e valores das associações e empresas diretamente envolvidas na fraude do INSS

A CGU informa ainda que as investigações no caso das fraudes contra beneficiários do INSS continuam em andamento e abrangem todas as associações suspeitas de efetuar descontos indevidos. Novos processos de responsabilização poderão ser instaurados à medida que as análises técnicas forem aprofundadas.

CGU, em nota

Confira a lista das associações

AAB - Associação dos Aposentados do Brasil (CNPJ: 07.521.300/0001-65)

- Associação dos Aposentados do Brasil (CNPJ: 07.521.300/0001-65) AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 06.062.946/0001-69)

- Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 06.062.946/0001-69) AAPEN - APPN Benefícios (CNPJ: 07.508.538/0001-50)

- APPN Benefícios (CNPJ: 07.508.538/0001-50) AASAP - Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (CNPJ: 43.508.418/0001-17)

- Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (CNPJ: 43.508.418/0001-17) AASPA - Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados (CNPJ: 46.833.928/0001-58)

- Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados (CNPJ: 46.833.928/0001-58) ABAPEN - Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (CNPJ: 02.216.963/0001-52)

- Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (CNPJ: 02.216.963/0001-52) ABRAPPS (antiga ANAPPS) - Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (CNPJ: 10.804.925/0001-40)

- Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (CNPJ: 10.804.925/0001-40) ABRASPREV - Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral Previdência Social (CNPJ: 03.289.751/0001-68)

- Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral Previdência Social (CNPJ: 03.289.751/0001-68) ABCB (Amar Brasil) - Amar Brasil Clube de Benefícios (CNPJ: 39.911.488/0001-44)

- Amar Brasil Clube de Benefícios (CNPJ: 39.911.488/0001-44) AMBEC - Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (CNPJ: 08.254.798/0001-00)

- Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (CNPJ: 08.254.798/0001-00) AMPABEN BRASIL (antiga ABENPREV) - Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 29.992.407/0001-24)

- Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 29.992.407/0001-24) ANDDAP - Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 30.701.604/0001-26)

- Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 30.701.604/0001-26) APDAP PREV (antiga Acolher) - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 07.699.920/0001-99)

- Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 07.699.920/0001-99) AP BRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (CNPJ: 41.001.558/0001-79)

- Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (CNPJ: 41.001.558/0001-79) ASABASP BRASIL - Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 41.034.197/0001-67)

- Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 41.034.197/0001-67) CAAP - Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 04.721.637/0001-28)

- Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 04.721.637/0001-28) CABPREV - Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS (CNPJ: 11.394.951/0001-09)

- Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS (CNPJ: 11.394.951/0001-09) CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CNPJ: 38.062.390/0001-05)

- Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CNPJ: 38.062.390/0001-05) CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 09.152.106/0001-85)

- Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 09.152.106/0001-85) CENAP.ASA - Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio (CNPJ: 23.490.345/0001-76)

- Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio (CNPJ: 23.490.345/0001-76) CINAAP - Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 37.014.107/0001-07)

- Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 37.014.107/0001-07) COBAP - Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (CNPJ: 91.340.141/0001-09)

- Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (CNPJ: 91.340.141/0001-09) CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CNPJ: 14.815.352/0001-00)

- Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CNPJ: 14.815.352/0001-00) CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CNPJ: 33.683.202/0001-34)

- Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CNPJ: 33.683.202/0001-34) CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (CNPJ: 08.427.212/0001-61)

- Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (CNPJ: 08.427.212/0001-61) KEEPER - Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 15.081.025/0001-34)

- Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 15.081.025/0001-34) MASTER PREV - Master Prev Clube de Benefícios (CNPJ: 43.012.440/0001-71)

- Master Prev Clube de Benefícios (CNPJ: 43.012.440/0001-71) PREVABRAP (anteriormente ASBRAPI) - Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (CNPJ: 41.191.842/0001-55)

- Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (CNPJ: 41.191.842/0001-55) RIAAM - Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (CNPJ: 09.100.605/0001-29)

- Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (CNPJ: 09.100.605/0001-29) SINAB - Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (CNPJ: 23.713.047/0001-06)

- Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (CNPJ: 23.713.047/0001-06) SINDIAPI/UGT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (CNPJ: 11.509.421/0001-69)

- Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (CNPJ: 11.509.421/0001-69) SINDNAPI/FS - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (CNPJ: 04.040.532/0001-03)

- Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (CNPJ: 04.040.532/0001-03) SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Central Única dos Trabalhadores (CNPJ: 04.077.473/0001-48)

- Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Central Única dos Trabalhadores (CNPJ: 04.077.473/0001-48) SINTRAAP - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu (CNPJ: 04.506.612/0001-01)

- Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu (CNPJ: 04.506.612/0001-01) UNABRASIL (antiga UNSBRAS) - União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 00.215.187/0001-40)

- União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 00.215.187/0001-40) UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (CNPJ: 08.168.653/0001-96)

- União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (CNPJ: 08.168.653/0001-96) UNIBAP - União Brasileira de Aposentados da Previdência (CNPJ: 13.416.634/0001-71)

- União Brasileira de Aposentados da Previdência (CNPJ: 13.416.634/0001-71) UNIVERSO (AAPPS) - Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (CNPJ: 08.302.024/0001-07)

Conheça a lista das empresas