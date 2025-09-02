Fraudes no INSS: CGU abre processos contra 3 empresas e 38 associações
A CGU (Controladoria-Geral da União) instaurou processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e três empresas, relacionados às fraudes que resultaram em descontos ilegais a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O que aconteceu
CGU identificou condutas praticadas pelas associações. Com a abertura dos processos, as associações terão a oportunidade de se defender e, após o contraditório, haverá definição sobre a responsabilidade de cada uma delas. Segundo o órgão, a diversidade das tipologias encontradas no esquema revela a sofisticação de algumas entidades para garantir o sucesso da fraude.
Novos processos se unem aos 12 já instaurados pelo INSS. As investigações permanecem em andamento e apuram o pagamento de propina a agentes públicos. As entidades responderão também pela fraude nos registros dos descontos associativos.
Fraudadores tentaram acessar recursos de pessoas falecidas. Segundo a CGU, os indícios de irregularidades apontam também para a não utilização dos requisitos de biometria para a constatação dos descontos e a recusa da entrega de documentos solicitados por auditorias.
Áudios confirmam graves irregularidades dos fraudadores. As respostas à contestação apresentada por beneficiários do INSS resultaram no induzimento de erro com ofertas fictícias de serviços atrelados, o uso de expressões que indicavam falsamente que não haveria desconto financeiro e gravações sem consentimento do segurado.
Controladoria pede o bloqueio dos bens dos envolvidos. A CGU destaca já ter comunicado a AGU (Advocacia-Geral da União) para novas medidas judiciais para a retenção cautelar de bens e valores das associações e empresas diretamente envolvidas na fraude do INSS
A CGU informa ainda que as investigações no caso das fraudes contra beneficiários do INSS continuam em andamento e abrangem todas as associações suspeitas de efetuar descontos indevidos. Novos processos de responsabilização poderão ser instaurados à medida que as análises técnicas forem aprofundadas.
CGU, em nota
Confira a lista das associações
- AAB - Associação dos Aposentados do Brasil (CNPJ: 07.521.300/0001-65)
- AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 06.062.946/0001-69)
- AAPEN - APPN Benefícios (CNPJ: 07.508.538/0001-50)
- AASAP - Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (CNPJ: 43.508.418/0001-17)
- AASPA - Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados (CNPJ: 46.833.928/0001-58)
- ABAPEN - Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (CNPJ: 02.216.963/0001-52)
- ABRAPPS (antiga ANAPPS) - Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (CNPJ: 10.804.925/0001-40)
- ABRASPREV - Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral Previdência Social (CNPJ: 03.289.751/0001-68)
- ABCB (Amar Brasil) - Amar Brasil Clube de Benefícios (CNPJ: 39.911.488/0001-44)
- AMBEC - Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (CNPJ: 08.254.798/0001-00)
- AMPABEN BRASIL (antiga ABENPREV) - Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 29.992.407/0001-24)
- ANDDAP - Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 30.701.604/0001-26)
- APDAP PREV (antiga Acolher) - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 07.699.920/0001-99)
- AP BRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (CNPJ: 41.001.558/0001-79)
- ASABASP BRASIL - Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 41.034.197/0001-67)
- CAAP - Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 04.721.637/0001-28)
- CABPREV - Casa de Apoio ao Beneficiário Previdenciário de Aposentadoria e Pensão do INSS (CNPJ: 11.394.951/0001-09)
- CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CNPJ: 38.062.390/0001-05)
- CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 09.152.106/0001-85)
- CENAP.ASA - Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio (CNPJ: 23.490.345/0001-76)
- CINAAP - Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 37.014.107/0001-07)
- COBAP - Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (CNPJ: 91.340.141/0001-09)
- CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CNPJ: 14.815.352/0001-00)
- CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CNPJ: 33.683.202/0001-34)
- CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (CNPJ: 08.427.212/0001-61)
- KEEPER - Associação Nacional de Benefícios para Aposentados e Pensionistas (CNPJ: 15.081.025/0001-34)
- MASTER PREV - Master Prev Clube de Benefícios (CNPJ: 43.012.440/0001-71)
- PREVABRAP (anteriormente ASBRAPI) - Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (CNPJ: 41.191.842/0001-55)
- RIAAM - Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (CNPJ: 09.100.605/0001-29)
- SINAB - Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil (CNPJ: 23.713.047/0001-06)
- SINDIAPI/UGT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (CNPJ: 11.509.421/0001-69)
- SINDNAPI/FS - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (CNPJ: 04.040.532/0001-03)
- SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Central Única dos Trabalhadores (CNPJ: 04.077.473/0001-48)
- SINTRAAP - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu (CNPJ: 04.506.612/0001-01)
- UNABRASIL (antiga UNSBRAS) - União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CNPJ: 00.215.187/0001-40)
- UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (CNPJ: 08.168.653/0001-96)
- UNIBAP - União Brasileira de Aposentados da Previdência (CNPJ: 13.416.634/0001-71)
- UNIVERSO (AAPPS) - Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (CNPJ: 08.302.024/0001-07)
Conheça a lista das empresas
- POWERBI - Soluções Power BI Software Tecnologia e Internet Ltda (CNPJ: 40.088.372/0001-36)
- DATAQUALIFY - Dataqualify Desenvolvimento, Assessoria e Dados Ltda (CNPJ: 18.760.468/0001-40)
- CONFIA - Confia Tecnologia da Informação S.A. (CNPJ: 34.119.697/0001-36)