Topo

Economia

Mais de 20 anos de casa e fala cinco idiomas: quem é o novo CEO da Nestlé

Philipp Navratil, novo CEO da Nestlé - Divulgação/Nestlé
Philipp Navratil, novo CEO da Nestlé Imagem: Divulgação/Nestlé

Colaboração para o UOL

02/09/2025 12h40

Philipp Navratil será o novo CEO da Nestlé. Ele chega para substituir Laurent Freixe, demitido por manter relacionamento amoroso com uma funcionária.

O que aconteceu

Philipp tem mais de 20 anos de Nestlé e vinha atuando como CEO da Nespresso. Ele começou sua carreira na empresa em 2001 como auditor interno.

Relacionadas

Governo admite desaceleração 'em ritmo mais acentuado do que o previsto'

Concessionárias abrem vagas para futuras linhas de Metrô e CPTM em SP

Após ocupar várias posições comerciais na América Central, Philipp foi nomeado gerente da Nestlé de Honduras, em 2009. Em 2013, assumiu a liderança do negócio de café e bebidas no México, onde desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da marca Nescafé.

Em 2020, passou para a Unidade Estratégica de Negócios de Café da Nestlé, onde foi responsável por moldar a estratégia global e impulsionar a inovação para as marcas de café Nescafé e Starbucks. Ele assumiu o cargo de CEO da Nespresso em julho de 2024, onde, segundo a empresa, 'acelerou o crescimento e criou um forte impulso'.

Estou honrado pela confiança que o Conselho depositou em mim, e é um privilégio assumir a responsabilidade de liderar a Nestlé rumo ao futuro. Abraço plenamente a direção estratégica da empresa, bem como o plano de ação em vigor para impulsionar o desempenho da Nestlé Philipp Navratil, novo CEO da Nestlé, em comunicado oficial

Philipp Navratil nasceu na Suíça, em 1976. Ele é casado, tem dois filhos e fala cinco idiomas: alemão, italiano, inglês, espanhol e francês.

Philipp é reconhecido por seu impressionante histórico de alcançar resultados em ambientes desafiadores. Conhecido por sua presença dinâmica, ele inspira equipes e lidera com um estilo de gestão colaborativo e inclusivo. O Conselho está confiante de que ele impulsionará nossos planos de crescimento e acelerará os esforços de eficiência. Não estamos mudando o rumo da estratégia e não perderemos o ritmo no desempenho Paul Bulcke, presidente da Nestlé

3º CEO em um ano

Philipp Navratil é o terceiro CEO da Nestlé em apenas um ano. Antes de Laurent Freixe, Mark Schneider já havia deixado o cargo em agosto de 2024 por baixo desempenho.

A saída de Laurent Freixe aconteceu 'após uma investigação sobre um relacionamento amoroso não divulgado com uma subordinada direta'. O afastamento também ocorre dois meses e meio após o presidente, Paul Bulcke, anunciar que deixará o cargo em 2026.

Esta foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são fortes alicerces de nossa empresa. Agradeço à Laurent por seus anos de serviço Paul Bulcke

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Mais de 20 anos de casa e fala cinco idiomas: quem é o novo CEO da Nestlé

MP-SP abre concurso para analista científico com salário acima de R$ 23 mil

Economia desacelera, mas continua crescendo, e emprego deve resistir

Agro reúne 39 dos 300 bilionários brasileiros na Forbes; veja o top 10

Por que o bitcoin caiu em agosto e o que esperar em setembro?

Concessionárias abrem vagas para futuras linhas de Metrô e CPTM em SP

Governo admite desaceleração 'em ritmo mais acentuado do que o previsto'

Dólar sobe e Bolsa recua com PIB, EUA e julgamento de Bolsonaro no radar

Crescimento do Brasil desacelera, mas juros só devem cair no ano que vem

PIB cresce 2,2% em um ano, ritmo mais lento desde a pandemia

Por que 'Não tem preço' faz sucesso até hoje? Chefe da Mastercard conta