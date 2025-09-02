Mais de 20 anos de casa e fala cinco idiomas: quem é o novo CEO da Nestlé

Philipp Navratil será o novo CEO da Nestlé. Ele chega para substituir Laurent Freixe, demitido por manter relacionamento amoroso com uma funcionária.

O que aconteceu

Philipp tem mais de 20 anos de Nestlé e vinha atuando como CEO da Nespresso. Ele começou sua carreira na empresa em 2001 como auditor interno.

Após ocupar várias posições comerciais na América Central, Philipp foi nomeado gerente da Nestlé de Honduras, em 2009. Em 2013, assumiu a liderança do negócio de café e bebidas no México, onde desempenhou um papel fundamental no fortalecimento da marca Nescafé.

Em 2020, passou para a Unidade Estratégica de Negócios de Café da Nestlé, onde foi responsável por moldar a estratégia global e impulsionar a inovação para as marcas de café Nescafé e Starbucks. Ele assumiu o cargo de CEO da Nespresso em julho de 2024, onde, segundo a empresa, 'acelerou o crescimento e criou um forte impulso'.

Estou honrado pela confiança que o Conselho depositou em mim, e é um privilégio assumir a responsabilidade de liderar a Nestlé rumo ao futuro. Abraço plenamente a direção estratégica da empresa, bem como o plano de ação em vigor para impulsionar o desempenho da Nestlé Philipp Navratil, novo CEO da Nestlé, em comunicado oficial

Philipp Navratil nasceu na Suíça, em 1976. Ele é casado, tem dois filhos e fala cinco idiomas: alemão, italiano, inglês, espanhol e francês.

Philipp é reconhecido por seu impressionante histórico de alcançar resultados em ambientes desafiadores. Conhecido por sua presença dinâmica, ele inspira equipes e lidera com um estilo de gestão colaborativo e inclusivo. O Conselho está confiante de que ele impulsionará nossos planos de crescimento e acelerará os esforços de eficiência. Não estamos mudando o rumo da estratégia e não perderemos o ritmo no desempenho Paul Bulcke, presidente da Nestlé

3º CEO em um ano

Philipp Navratil é o terceiro CEO da Nestlé em apenas um ano. Antes de Laurent Freixe, Mark Schneider já havia deixado o cargo em agosto de 2024 por baixo desempenho.

A saída de Laurent Freixe aconteceu 'após uma investigação sobre um relacionamento amoroso não divulgado com uma subordinada direta'. O afastamento também ocorre dois meses e meio após o presidente, Paul Bulcke, anunciar que deixará o cargo em 2026.