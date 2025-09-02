Dólar sobe, e Bolsa recua com PIB e julgamento de Bolsonaro no foco

O dólar voltou a disparar hoje, superando R$ 5,45, enquanto o Ibovespa abriu o pregão em forte queda. O movimento reflete a combinação de incertezas externas e internas: investidores reagem à desaceleração do PIB brasileiro, que cresceu 0,4% no segundo trimestre, e ao início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode gerar tensões políticas e econômicas adicionais.

O que está acontecendo

Dólar abre em forte alta contra o real. Às 10h11, a moeda norte-americana subia 0,88%, vendida a R$ 5,487, mas na primeira hora dos negócios chegou a alcançar o valor de R$ 5,501, o ponto mais alto do dia, ao subir mais de 1%. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava 0,76%, cotado a R$ 5,687.

Movimento de valorização da moeda norte-americana é seguido por outros mercados. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, subia 0,72%, aos 98,40 pontos. A alta da divisa no exterior é influenciada pela aversão a ativos de risco na reabertura do mercado dos Estados Unidos, que esteve fechado ontem por conta de um feriado.

Ibovespa abre o pregão com forte queda de mais de 1%. Às 10h10, o principal índice acionário da Bolsa de Valores caía 1,17%, aos 139.625 pontos.

Investidores demonstram cautela diante da expectativa por uma série de dados econômicos dos EUA nesta semana. Os indicadores podem moldar os próximos passos do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) e há também incerteza em relação à política comercial norte-americana, que novamente enfrenta obstáculos legais.

Quando investidores ficam cautelosos com risco, por exemplo, por incerteza política ou econômica, eles tendem a comprar dólar como proteção. Isso aumenta o preço da moeda norte-americana, e o movimento também é acompanhado pela venda de ações da Bolsa de Valores brasileira, o que pressiona o Ibovespa para baixo. Segundo operadores, há uma desconfiança em torno da política fiscal e do temor com possíveis sanções adicionais do governo Donald Trump diante do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O mercado acompanha o início do julgamento de Bolsonaro e teme retaliações econômicas e tensões diplomáticas. Instituições financeiras monitoram o caso de perto, temendo impactos negativos nos fluxos de capital, especialmente se a crise ganhar escala internacional.

Os agentes também repercutem o PIB. O PIB cresceu 0,4% e confirma a trajetória de desaceleração da economia nacional, após a alta de 1,4% registrada no primeiro trimestre. Apesar de positivo e levemente acima da projeção dos analistas, o avanço mostra perda de tração. Na comparação anual, ou seja, frente ao segundo trimestre de 2024, a economia cresceu 2,2%, o menor ritmo desde o início de 2022.

O resultado pode reforçar apostas de que há espaço para cortes adicionais na taxa Selic, caso a inflação siga sob controle e o ritmo da economia permaneça moderado. Entre os destaques positivos, os setores de serviços e o consumo das famílias atingiram novos recordes, refletindo uma demanda interna que resiste ao ambiente de juros elevados. Por outro lado, a fraqueza em investimentos e na indústria limita um crescimento mais robusto.

EUA divulgam hoje PMIs industriais. Do outro lado do hemisfério, o foco estará nos dois principais índices de atividade industrial dos Estados Unidos, que serão divulgados ao longo da manhã: PMI Industrial da S&P Global, às 10h45 (horário de Brasília); PMI Industrial do ISM, às 11h. Ambos indicadores mostram a evolução do setor manufatureiro americano.

Dia de baixa nas Bolsas da Ásia e Europa

Bolsas da Ásia fecharam em sua maioria em queda. O índice Hang Seng caiu 0,47% em Hong Kong, assim como o Taiex recuou 0,23% em Taiwan. Na China continental, o dia também foi de perdas, com queda de 0,45% do Xangai Composto e 2,04% do Shenzhen Composto. Apenas o índice Nikkei, no Japão e o sul-coreano, Kospi, avançaram 0,29% e 0,94%, respectivamente.

Os investidores aguardam os desdobramentos do tarifaço dos EUA. Na sexta-feira (29), o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas por Trump, sob alegação de emergência nacional. O governo do republicano, no entanto, tem até outubro para recorrer da decisão.

Bolsas da Europa também operam majoritariamente em baixa. Por volta das 10h20, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,43%. Os investidores repercutem o aumento dos juros de títulos de mais longo prazo de governos da região e apontam preocupações fiscais na avaliação de dados de inflação da zona do euro, que vieram levemente acima do esperado. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da região acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A meta oficial do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.

Com informações da Reuters e Estadão