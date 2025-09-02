Agro reúne 39 dos 300 bilionários brasileiros na Forbes; veja o top 10
O agronegócio brasileiro reúne 39 bilionários entre os 300 brasileiros que integram a Lista Forbes Bilionários 2025.
O que aconteceu
Todos eles apresentam fortunas acima de R$ 1 bilhão. Juntos, eles detêm R$ 382,8 bilhões em patrimônio, mostrando o agro como um dos setores mais relevantes na formação de grandes fortunas no país.
A lista mostra a diversidade de ramos do 'agro bilionário'. Estão presentes acionistas e controladores de empresas de alimentos, proteína animal, papel e celulose, fertilizantes, agroenergia, grãos, madeira e grandes conglomerados de bebidas com capital nacional.
Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões de patrimônio) é o primeiro da lista entre os representantes do agro. Ele é o acionista controlador da gigante cervejeira AB Inbev, além de deter participações em conglomerados internacionais como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). Carlos Alberto Sicupira (R$ 39,1 bilhões), os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS (R$ 25 bilhões cada), e Ricardo Faria, da Granja Faria (R$ 19,6 bilhões), fecham o top 5.
Por região. São Paulo concentra 20 nomes entre os bilionários do agro em 2025, seguido por Rio Grande do Sul (6) e Rio de Janeiro (5). Há ainda representantes de Goiás (3), Ceará (3), Santa Catarina (2), Paraná (2) e Minas Gerais (1), além de 17 casos sem declaração de origem.
1. Jorge Paulo Lemann
- Patrimônio: R$ 88 bilhões (-4,2%)
- Posição no ranking Brasil: 3ª
- Empresa: AB Inbev/3G Capital
- Setor: Bebidas/Investimentos
- Idade: 85 anos
2. Carlos Alberto da Veiga Sicupira
- Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)
- Posição no ranking Brasil: 6ª
- Empresa: AB Inbev/3G Capital
- Setor: Bebidas/Investimentos
- Idade: 77 anos
3 e 4. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista
- Patrimônio: R$ 25 bilhões (+8,8%), cada um
- Posição no ranking Brasil: 17ª
- Empresa: JBS
- Setor: Alimentos
- Idade: 53 anos e 55 anos
5. Ricardo Castellar de Faria
- Patrimônio: R$ 19,6 bilhões (+12,5%)
- Posição no ranking Brasil: 21ª
- Empresa: Granja Faria
- Setor: Alimentos
- Idade: 50 anos
6. Alceu Elias Feldmann
- Patrimônio: R$ 18,5 bilhões (+0,6%)
- Posição no ranking Brasil: 22ª
- Empresa: Fertipar
- Setor: Fertilizantes
- Idade: 75 anos
7. Marcel Herrmann Telles
- Patrimônio: R$ 12,5 bilhões (-79,5%)
- Posição no ranking Brasil: 30ª
- Empresa: AB Inbev/3G Capital
- Setor: Bebidas/Investimentos
- Idade: 75 anos
8. Rubens Ometto Silveira Mello
- Patrimônio: R$ 7,6 bilhões (-5,3%)
- Posição no ranking Brasil: 55ª
- Empresa: Cosan/Raízen/Rumo
- Setor: Agroenergia
- Idade: 75 anos
9. Marcos Molina dos Santos
- Patrimônio: R$ 7,2 bilhões (+116,2%)
- Posição no ranking Brasil: 56ª
- Empresa: Marfrig
- Setor: Alimentos
- Idade: 55 anos
10. David Feffer
- Patrimônio: R$ 7,1 bilhões (-5,4%)
- Posição no ranking Brasil: 57ª
- Empresa: Grupo Suzano
- Setor: Papel e celulose
- Idade: 68 anos