Agro reúne 39 dos 300 bilionários brasileiros na Forbes; veja o top 10

O agronegócio brasileiro reúne 39 bilionários entre os 300 brasileiros que integram a Lista Forbes Bilionários 2025.

O que aconteceu

Todos eles apresentam fortunas acima de R$ 1 bilhão. Juntos, eles detêm R$ 382,8 bilhões em patrimônio, mostrando o agro como um dos setores mais relevantes na formação de grandes fortunas no país.

A lista mostra a diversidade de ramos do 'agro bilionário'. Estão presentes acionistas e controladores de empresas de alimentos, proteína animal, papel e celulose, fertilizantes, agroenergia, grãos, madeira e grandes conglomerados de bebidas com capital nacional.

Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões de patrimônio) é o primeiro da lista entre os representantes do agro. Ele é o acionista controlador da gigante cervejeira AB Inbev, além de deter participações em conglomerados internacionais como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). Carlos Alberto Sicupira (R$ 39,1 bilhões), os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS (R$ 25 bilhões cada), e Ricardo Faria, da Granja Faria (R$ 19,6 bilhões), fecham o top 5.

Por região. São Paulo concentra 20 nomes entre os bilionários do agro em 2025, seguido por Rio Grande do Sul (6) e Rio de Janeiro (5). Há ainda representantes de Goiás (3), Ceará (3), Santa Catarina (2), Paraná (2) e Minas Gerais (1), além de 17 casos sem declaração de origem.

1. Jorge Paulo Lemann

Imagem: Divulgação

Patrimônio: R$ 88 bilhões (-4,2%)

Posição no ranking Brasil: 3ª

Empresa: AB Inbev/3G Capital

Setor: Bebidas/Investimentos

Idade: 85 anos

2. Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Imagem: Divulgação

Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)

Posição no ranking Brasil: 6ª

Empresa: AB Inbev/3G Capital

Setor: Bebidas/Investimentos

Idade: 77 anos

3 e 4. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista

Imagem: Ayrton Vignola/Estadão Conteúdo

Patrimônio: R$ 25 bilhões (+8,8%), cada um

Posição no ranking Brasil: 17ª

Empresa: JBS

Setor: Alimentos

Idade: 53 anos e 55 anos

5. Ricardo Castellar de Faria

Imagem: Carlos Silva/MAPA

Patrimônio: R$ 19,6 bilhões (+12,5%)

Posição no ranking Brasil: 21ª

Empresa: Granja Faria

Setor: Alimentos

Idade: 50 anos

6. Alceu Elias Feldmann

Patrimônio: R$ 18,5 bilhões (+0,6%)

Posição no ranking Brasil: 22ª

Empresa: Fertipar

Setor: Fertilizantes

Idade: 75 anos

7. Marcel Herrmann Telles

Imagem: Getty Images

Patrimônio: R$ 12,5 bilhões (-79,5%)

Posição no ranking Brasil: 30ª

Empresa: AB Inbev/3G Capital

Setor: Bebidas/Investimentos

Idade: 75 anos

8. Rubens Ometto Silveira Mello

Imagem: Câmara São Paulo/Divulgação

Patrimônio: R$ 7,6 bilhões (-5,3%)

Posição no ranking Brasil: 55ª

Empresa: Cosan/Raízen/Rumo

Setor: Agroenergia

Idade: 75 anos

9. Marcos Molina dos Santos

Patrimônio: R$ 7,2 bilhões (+116,2%)

Posição no ranking Brasil: 56ª

Empresa: Marfrig

Setor: Alimentos

Idade: 55 anos

10. David Feffer

Imagem: Chris von Ameln/Folhapress