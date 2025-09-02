Topo

Economia

Agro reúne 39 dos 300 bilionários brasileiros na Forbes; veja o top 10

Jorge Paulo Lemann - Brazil Conference
Jorge Paulo Lemann Imagem: Brazil Conference

Colaboração para o UOL

02/09/2025 12h21

O agronegócio brasileiro reúne 39 bilionários entre os 300 brasileiros que integram a Lista Forbes Bilionários 2025.

O que aconteceu

Todos eles apresentam fortunas acima de R$ 1 bilhão. Juntos, eles detêm R$ 382,8 bilhões em patrimônio, mostrando o agro como um dos setores mais relevantes na formação de grandes fortunas no país.

Relacionadas

Por que 'Não tem preço' faz sucesso até hoje? Chefe da Mastercard conta

Auxílio Gás 2025: veja quando acontece a próxima rodada de pagamentos

5º lote de restituições do Imposto de Renda: veja data de pagamento

A lista mostra a diversidade de ramos do 'agro bilionário'. Estão presentes acionistas e controladores de empresas de alimentos, proteína animal, papel e celulose, fertilizantes, agroenergia, grãos, madeira e grandes conglomerados de bebidas com capital nacional.

Jorge Paulo Lemann (R$ 88 bilhões de patrimônio) é o primeiro da lista entre os representantes do agro. Ele é o acionista controlador da gigante cervejeira AB Inbev, além de deter participações em conglomerados internacionais como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). Carlos Alberto Sicupira (R$ 39,1 bilhões), os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS (R$ 25 bilhões cada), e Ricardo Faria, da Granja Faria (R$ 19,6 bilhões), fecham o top 5.

Por região. São Paulo concentra 20 nomes entre os bilionários do agro em 2025, seguido por Rio Grande do Sul (6) e Rio de Janeiro (5). Há ainda representantes de Goiás (3), Ceará (3), Santa Catarina (2), Paraná (2) e Minas Gerais (1), além de 17 casos sem declaração de origem.

1. Jorge Paulo Lemann

06.jul.2019 - O investidor Jorge Paulo Lemann, segundo homem mais rico do Brasil em evento da XP Investimentos - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação
  • Patrimônio: R$ 88 bilhões (-4,2%)
  • Posição no ranking Brasil: 3ª
  • Empresa: AB Inbev/3G Capital
  • Setor: Bebidas/Investimentos
  • Idade: 85 anos

2. Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Beto Sicupira - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação
  • Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)
  • Posição no ranking Brasil: 6ª
  • Empresa: AB Inbev/3G Capital
  • Setor: Bebidas/Investimentos
  • Idade: 77 anos

3 e 4. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista

Joesley Batista - Ayrton Vignola/Estadão Conteúdo - Ayrton Vignola/Estadão Conteúdo
Imagem: Ayrton Vignola/Estadão Conteúdo
  • Patrimônio: R$ 25 bilhões (+8,8%), cada um
  • Posição no ranking Brasil: 17ª
  • Empresa: JBS
  • Setor: Alimentos
  • Idade: 53 anos e 55 anos

5. Ricardo Castellar de Faria

Ricardo Castellar Faria - Carlos Silva/MAPA - Carlos Silva/MAPA
Imagem: Carlos Silva/MAPA
  • Patrimônio: R$ 19,6 bilhões (+12,5%)
  • Posição no ranking Brasil: 21ª
  • Empresa: Granja Faria
  • Setor: Alimentos
  • Idade: 50 anos

6. Alceu Elias Feldmann

  • Patrimônio: R$ 18,5 bilhões (+0,6%)
  • Posição no ranking Brasil: 22ª
  • Empresa: Fertipar
  • Setor: Fertilizantes
  • Idade: 75 anos

7. Marcel Herrmann Telles

O empresário Marcel Herrmann Telles - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images
  • Patrimônio: R$ 12,5 bilhões (-79,5%)
  • Posição no ranking Brasil: 30ª
  • Empresa: AB Inbev/3G Capital
  • Setor: Bebidas/Investimentos
  • Idade: 75 anos

8. Rubens Ometto Silveira Mello

Rubens Ometto fala na Câmara dos Deputados de São Paulo - Câmara São Paulo/Divulgação - Câmara São Paulo/Divulgação
Imagem: Câmara São Paulo/Divulgação
  • Patrimônio: R$ 7,6 bilhões (-5,3%)
  • Posição no ranking Brasil: 55ª
  • Empresa: Cosan/Raízen/Rumo
  • Setor: Agroenergia
  • Idade: 75 anos

9. Marcos Molina dos Santos

  • Patrimônio: R$ 7,2 bilhões (+116,2%)
  • Posição no ranking Brasil: 56ª
  • Empresa: Marfrig
  • Setor: Alimentos
  • Idade: 55 anos

10. David Feffer

15) Feffer - A família Feffer é formada por cinco irmãos, herdeiros da Suzano (celulose e papel) e nenhum deles bilionário. Juntos, eles possuem uma fortuna estimada em US$ 2,3 bilhões. David Feffer (dir.) é o atual presidente do grupo - Chris von Ameln/Folhapress - Chris von Ameln/Folhapress
Imagem: Chris von Ameln/Folhapress
  • Patrimônio: R$ 7,1 bilhões (-5,4%)
  • Posição no ranking Brasil: 57ª
  • Empresa: Grupo Suzano
  • Setor: Papel e celulose
  • Idade: 68 anos

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Mais de 20 anos de casa e fala cinco idiomas: quem é o novo CEO da Nestlé

MP-SP abre concurso para analista científico com salário acima de R$ 23 mil

Economia desacelera, mas continua crescendo, e emprego deve resistir

Agro reúne 39 dos 300 bilionários brasileiros na Forbes; veja o top 10

Por que o bitcoin caiu em agosto e o que esperar em setembro?

Concessionárias abrem vagas para futuras linhas de Metrô e CPTM em SP

Governo admite desaceleração 'em ritmo mais acentuado do que o previsto'

Dólar sobe, e Bolsa recua com PIB e julgamento de Bolsonaro no foco

Crescimento do Brasil desacelera, mas juros só devem cair no ano que vem

PIB perde força e cresce 0,4% no 2º trimestre; expansão anual é de 2,2%

Por que 'Não tem preço' faz sucesso até hoje? Chefe da Mastercard conta