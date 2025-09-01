Alvo da Operação Carbono Zero, Reag negocia venda de bloco de investimentos

A Reag Holding anunciou que está em fase de negociação para a venda do controle do bloco de investimentos da empresa. A tratativa foi revelada em fato relevante enviado pela empresa ao mercado. Na semana passada, a companhia foi alvo da megaoperação que mirou eventuais envolvimentos para lavagem e ocultação de recursos do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Controladora comunica potencial alienação do bloco de controle da Reag Investimentos. Em fato relevante, a empresa diz buscar potenciais interessados independentes para a aquisição do núcleo.

As tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação.

Reag Holding, em fato relevante

Empresa diz não haver garantia de que as negociações serão confirmadas. Entre as incertezas aparecem a celebração de documento vinculante e a consumação de qualquer transação, definição de preço, estrutura final ou cronograma.

Sede da Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Zero. Na semana passada, agentes da PF e da Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. As suspeitas apontam o envolvimento no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no ramo de combustíveis.

A REAG INVESTIMENTOS S.A. ("REAG Investimentos") e a REAG CAPITAL HOLDING S.A. ("REAG RHOLSA" e, em conjunto com a Reag Investimentos, as "Companhias"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que a REAG RHOLSA encontra-se em tratativas visando potencial alienação do bloco de controle da REAG Investimentos1 com potenciais interessados independentes.

As tratativas compreendem, entre outros, a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicos e contratuais da possível transação.

Neste momento, não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma.

As Companhias manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante."