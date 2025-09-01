Mais rico do mundo, Elon Musk tem R$ 781 bilhões de vantagem para 2º lugar

Mais rico do planeta pelo 16º mês consecutivo, Elon Musk aumentou sua fortuna em relação ao mês passado e tem US$ 144,7 bilhões (R$ 781,4 bilhões) a mais que o segundo colocado, de acordo com estimativas da Forbes divulgadas neste 1º de setembro.

O que aconteceu

Musk tem uma fortuna de US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões), US$ 14,4 bilhões (R$ 77,8 bilhões) a mais que no mês passado. Ele detém o título de pessoa mais rica do mundo desde maio de 2024.

O fundador da montadora de veículos elétricos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX é seguido por Larry Ellison, da Oracle, que tem patrimônio de US$ 270,9 bilhões (R$ 1,46 trilhão). Ele permanece como o segundo mais rico do mundo pelo terceiro mês consecutivo.

O top 5 permanece intacto em relação ao mês passado. Mark Zuckerberg é o terceiro, Jeff Bezos, o quarto, e Larry Page, o quinto. Brin tomou o lugar de Jensen Huang, da Nvidia, que caiu para a 9ª posição, após sua fortuna encolher US$ 3,5 bilhões (R$ 18,9 bilhões).

9 em cada 10 das pessoas mais ricas do mundo são americanas. O único não americano é Bernard Arnault, da França, que subiu para a sétima colocação.

Todos os dez mais ricos em 1º de setembro são homens. Cada um deles possui ao menos US$ 150 bilhões (R$ 810 bilhões), acima dos US$ 143 bilhões (R$ 772,2 bilhões) do mês anterior.

Os maiores ganhadores do mês foram Larry Page e Sergey Brin, fundadores do Google, cujas fortunas aumentaram em US$ 20,3 bilhões (R$ 109,6 bilhões) e US$ 15,1 bilhões (R$ 81,5 bilhões), respectivamente. Page manteve-se como a 5ª pessoa mais rica do mundo, enquanto Brin subiu uma posição, para o 6º lugar.

A Forbes identificou 3.028 bilionários em sua lista anual. No Brasil, foram identificados 300 em 2025.

Os 10 bilionários mais ricos do mundo

1. Elon Musk

Imagem: Hamad I Mohammed/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões)

Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X

Idade: 53

País: EUA

2. Larry Ellison

Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Patrimônio líquido: US$ 270,9 bilhões (R$ 1,46 trilhão)

Fonte: Oracle

Idade: 80

País: EUA

3. Mark Zuckerberg

Imagem: Manuel Orbegozo/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 253 bilhões (R$ 1,36 trilhão)

Fonte: Meta (Facebook)

Idade: 41

País: EUA

4. Jeff Bezos

Imagem: Marco Bertorello/AFP

Patrimônio líquido: US$ 240,9 bilhões (R$ 1,3 trilhão)

Fonte: Amazon

Idade: 61

País: EUA

5. Larry Page

Larry Page (à esq.) e Sergey Brin, fundadores do Google, em foto de 2008 Imagem: Jacob Silberberg/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 178,3 bilhões (R$ 962,8 bilhões)

Fonte: Google

Idade: 52

País: EUA

6. Sergey Brin

Imagem: Etienne Laurent/AFP

Patrimônio líquido: US$ 165,9 bilhões (R$ 896 bilhões)

Fonte: Google

Idade: 51

País: EUA

7. Bernard Arnault

Imagem: WWD/Penske Media via Getty Images

Patrimônio líquido: US$ 154,1 bilhões (R$ 832 bilhões)

Fonte: LVMH / bens de luxo

Idade: 76

País: França

8. Steve Ballmer

Imagem: Lucas Jackson/Reuters

Patrimônio líquido: US$ 151,3 bilhões (R$ 817 bilhões)

Fonte: Microsoft, LA Clippers, investimentos

Idade: 69

País: EUA

9. Jensen Huang

Imagem: AFP

Patrimônio líquido: US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões)

Fonte: Nvidia

Idade: 62

País: EUA

10. Warren Buffett

Imagem: Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images