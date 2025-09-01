Mais rico do mundo, Elon Musk tem R$ 781 bilhões de vantagem para 2º lugar
Mais rico do planeta pelo 16º mês consecutivo, Elon Musk aumentou sua fortuna em relação ao mês passado e tem US$ 144,7 bilhões (R$ 781,4 bilhões) a mais que o segundo colocado, de acordo com estimativas da Forbes divulgadas neste 1º de setembro.
O que aconteceu
Musk tem uma fortuna de US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões), US$ 14,4 bilhões (R$ 77,8 bilhões) a mais que no mês passado. Ele detém o título de pessoa mais rica do mundo desde maio de 2024.
O fundador da montadora de veículos elétricos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX é seguido por Larry Ellison, da Oracle, que tem patrimônio de US$ 270,9 bilhões (R$ 1,46 trilhão). Ele permanece como o segundo mais rico do mundo pelo terceiro mês consecutivo.
O top 5 permanece intacto em relação ao mês passado. Mark Zuckerberg é o terceiro, Jeff Bezos, o quarto, e Larry Page, o quinto. Brin tomou o lugar de Jensen Huang, da Nvidia, que caiu para a 9ª posição, após sua fortuna encolher US$ 3,5 bilhões (R$ 18,9 bilhões).
9 em cada 10 das pessoas mais ricas do mundo são americanas. O único não americano é Bernard Arnault, da França, que subiu para a sétima colocação.
Todos os dez mais ricos em 1º de setembro são homens. Cada um deles possui ao menos US$ 150 bilhões (R$ 810 bilhões), acima dos US$ 143 bilhões (R$ 772,2 bilhões) do mês anterior.
Os maiores ganhadores do mês foram Larry Page e Sergey Brin, fundadores do Google, cujas fortunas aumentaram em US$ 20,3 bilhões (R$ 109,6 bilhões) e US$ 15,1 bilhões (R$ 81,5 bilhões), respectivamente. Page manteve-se como a 5ª pessoa mais rica do mundo, enquanto Brin subiu uma posição, para o 6º lugar.
A Forbes identificou 3.028 bilionários em sua lista anual. No Brasil, foram identificados 300 em 2025.
Os 10 bilionários mais ricos do mundo
1. Elon Musk
- Patrimônio líquido: US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões)
- Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X
- Idade: 53
- País: EUA
2. Larry Ellison
- Patrimônio líquido: US$ 270,9 bilhões (R$ 1,46 trilhão)
- Fonte: Oracle
- Idade: 80
- País: EUA
3. Mark Zuckerberg
- Patrimônio líquido: US$ 253 bilhões (R$ 1,36 trilhão)
- Fonte: Meta (Facebook)
- Idade: 41
- País: EUA
4. Jeff Bezos
- Patrimônio líquido: US$ 240,9 bilhões (R$ 1,3 trilhão)
- Fonte: Amazon
- Idade: 61
- País: EUA
5. Larry Page
- Patrimônio líquido: US$ 178,3 bilhões (R$ 962,8 bilhões)
- Fonte: Google
- Idade: 52
- País: EUA
6. Sergey Brin
- Patrimônio líquido: US$ 165,9 bilhões (R$ 896 bilhões)
- Fonte: Google
- Idade: 51
- País: EUA
7. Bernard Arnault
- Patrimônio líquido: US$ 154,1 bilhões (R$ 832 bilhões)
- Fonte: LVMH / bens de luxo
- Idade: 76
- País: França
8. Steve Ballmer
- Patrimônio líquido: US$ 151,3 bilhões (R$ 817 bilhões)
- Fonte: Microsoft, LA Clippers, investimentos
- Idade: 69
- País: EUA
9. Jensen Huang
- Patrimônio líquido: US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões)
- Fonte: Nvidia
- Idade: 62
- País: EUA
10. Warren Buffett
- Patrimônio líquido: US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões)
- Fonte: Berkshire Hathaway
- Idade: 95
- País: EUA