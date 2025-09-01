Leilão do Santander tem 245 imóveis com descontos e lance de R$ 21,2 mil

O Santander realiza nesta terça-feira um leilão de 245 imóveis com descontos que ultrapassam os 60%.

O que aconteceu

O leilão é totalmente online e começa na parte da manhã. Os imóveis podem ser adquiridos à vista ou de forma parcelada, em até 420 meses.

O maior desconto está em um lote na cidade de Pérola, no Paraná. Avaliado em R$ 151 mil, o imóvel está sendo vendido a partir de R$ 50 mil (67% de deságio).

Já o imóvel mais em conta fica em Camaçari, na Bahia. Trata-se de uma casa de 38m² que está com 53% de desconto e lance inicial de R$ 21,2 mil.

Há também opções de luxo, como uma casa em um condomínio de Campinas (SP) saindo por R$ 7,7 milhões. Ela tem 544 m², piscina e vários outros atrativos.

Os imóveis estão espalhados por 23 unidades federativas: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O leilão está sendo promovido por mais de uma empresa, entre elas Zuk e Biasi. Antes de dar o lance, é preciso checar qual leiloeiro é responsável por cada imóvel.

A lista com todos os imóveis disponíveis pode ser conferida no site www.santanderimoveis.com.br.