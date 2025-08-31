Topo

Volta de aves à Expointer simboliza vitória gaúcha sobre Newcastle e gripe

Pavilhão de aves na Expointer - João Pedro Rodrigues/Expointer
Pavilhão de aves na Expointer Imagem: João Pedro Rodrigues/Expointer

Andrea Martins

Colaboração para o UOL, de Esteio (RS)

31/08/2025 15h49

Depois de dois anos, a Expointer, feira agropecuária a céu aberto realizada na Grande Porto Alegre que é a maior da América Latina, volta a ter a exibição de aves. Em 2023 e 2024, a participação desses animais foi suspensa devido à identificação de focos da gripe aviária e da doença de Newscatle no estado; então, o seu retorno em 2025 simboliza uma vitória sobre problemas sanitários que causam enormes prejuízos à imagem e às finanças dos pecuaristas gaúchos.

Nesta 48ª edição da Expointer, que começou ontem e vai até 7 de setembro, o Pavilhão de Pequenos Animais recebe 381 galinhas e galos de 33 raças e mais 542 pássaros de quatro raças. Na sexta-feira (29), antes da abertura oficial da feira, os animais já participaram dos tradicionais concursos. Agora, ficam expostos para quem quer apreciar a beleza das aves e comprar exemplares para a sua própria criação doméstica ou comercial.

Os exibidores estão comemorando a volta à feira, um espaço onde fazem networking e compartilham conhecimento.

A retomada dos pássaros é muito importante, porque o nosso pavilhão é o segundo ou o terceiro mais visitado da feira. Nesses dois anos em que nós não comparecemos, tanto os pássaros como as aves, o público sentiu falta. Quando houve a notícia da retomada, de nós voltarmos para cá, foi uma coisa sensacional para todos. Para o público, para ver, conhecer, e para o criador, para poder transmitir para aqueles que querem saber, que querem ter uma informação mais detalhada até que tenha os seus próprios animais.
Pedro Cordeiro, proprietário do Criadouro Corfeiro, de Porto Alegre

Cuidados especiais foram tomados pela organização para garantir a segurança.

O Ministério da Agricultura e Pecuária tem uma normativa para a autorização dos eventos com aves. O local tem que ser completamente isolado, não se pode permitir o acesso de aves de vida livre, como pombos. Existe também no recinto um colchão com um produto sanitizante para que as pessoas que passam não carreguem nenhum tipo de agente. Os expositores também foram orientados para que, se houver qualquer observação de sintoma em seus animais, chamem os nossos colegas. Temos uma equipe do Serviço Veterinário Oficial que fica no pavilhão durante todo o tempo e pode verificar se um eventual sintoma é compatível com alguma doença grave e para retirar esses animais, isolar o lugar e tomar as medidas cabíveis.
Pablo Charão, comissário-geral da Expointer

