Escritório filtra casos para evitar gastos com vistos: 'Grana de sangue'

A demanda por consultas no escritório Salvador Law, referência no atendimento a brasileiros e estrangeiros em busca de regularização nos EUA, aumentou mais de 80% nos últimos meses. Mas, segundo Larissa Salvador, CEO da empresa, isso não significa que mais pessoas estejam conseguindo se legalizar.

Não são pessoas que ainda estão num espaço que elas podem se legalizar. As mesmas pessoas que estavam ilegais quando Biden ainda era presidente, continuam ilegais hoje com o Trump, porque nada mudou na lei migratória. Larissa Salvador

Para evitar que famílias gastem dinheiro com consultas que não terão resultado, Larissa diz que implementou um processo de triagem rigoroso. Segundo ela, a recepcionista é responsável por essa filtragem inicial, a partir de uma lista de perguntas estratégicas para identificar casos sem chance de legalização.

A advogada afirmou que não cobra por atendimentos que sabe que não vão resultar em sucesso. "Para mim, é tipo grana de sangue, porque eu sei que não vai ter caso. Eu sei que nada vai sair dali", afirmou ela. Quando não há perspectiva de legalização, ela diz que prefere oferecer informação gratuita.

Para lidar com a alta procura, o escritório realiza uma vez por mês consultas gratuitas de 15 minutos. Casos envolvendo crianças "são os mais dolorosos" para ela.

"Como na minha experiência, eu sei que você não escolheu vir pra cá. Você não pegou uma arma, colocou na cabeça dos seus pais e falou 'eu quero ir pra América, me leva pra América de qualquer jeito nesse momento', então essas consultas me matam", disse Larissa.

Antes de fundar o escritório Salvador Law, a carioca e sua família perderam o status legal e, sem nenhuma orientação, viveram de forma ilegal no país por 13 anos.

Ela relatou não ter conseguido voltar ao Brasil para o enterro da avó, além da separação familiar, consequências dolorosas da vida indocumentada que afeta milhares de brasileiros.

Eu fiquei 16 anos sem vir ao Brasil. Eu me lembro nitidamente o dia que a minha avó faleceu. E foi, assim, um dos piores dias da minha vida. Larissa Salvador

A advogada explicou que o objetivo de seu escritório é orientar os clientes antes mesmo do embarque, prevenindo erros e reduzindo riscos, com parcerias no Brasil e atuação forte em redes sociais: "A gente está focando no brasileiro antes de ele ir. Porque, uma vez que você entrar, é uma correria, já que o visto de turista dura apenas seis meses. Então, nosso foco é ajudar o brasileiro antes de ele pegar o voo".

'Evite ir ao aeroporto', diz advogada sobre pessoas sem Green Card nos EUA

A aposta em informação e prevenção é o caminho apontado pela advogada para evitar que brasileiros acabem em situação ilegal nos Estados Unidos. Para Larissa, viajar dentro ou fora dos Estados Unidos durante o processo para obter a residência permanente, o chamado Green Card, pode trazer riscos desnecessários.

Ela afirmou que até deslocamentos internos podem chamar atenção das autoridades migratórias. "A não ser que você tenha uma emergência, não vá de um estado para o outro e nem saia do país, não vale a pena", recomendou a especialista.

O escritório de Larissa é conhecido por já ter atendido famosos como o influenciador digital Whindersson Nunes, os cantores Dinho Ouro Preto, Nando Reis, Marcelo Falcão, entre outros.

A advogada destacou que aeroportos são pontos de fiscalização reforçada pelo CBP (agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, responsável por controlar entradas e saídas dos EUA) e outras polícias imigratórias.

"Não chegue perto do aeroporto, porque as polícias estão ali. Você já esperou todo esse tempo, um pouquinho mais não vai te matar. Então, sossega, respira fundo. Vamos passar por esse momento de crise, e daqui a pouco o Green Card chega", alertou a advogada.

O tempo médio de análise dos pedidos, segundo a advogada, varia conforme a região. "Se você está no sul da Flórida, por exemplo, como Palm Beach, Broward, Miami, está demorando, em média, um ano e meio", afirmou ela.

A residência permanente, conhecida como green card, permite que o imigrante viva legalmente no país e faça viagens internacionais. No entanto, há limites. "Você não pode ultrapassar seis meses fora dos Estados Unidos", destacou Larissa. "Uma vez que você passa desse período, o governo pode questionar se você ainda está residindo no país, já que o Green Card é para morar nos Estados Unidos."

Ela ainda esclareceu que a residência não dá direito automático à cidadania nem substitui o passaporte do país de origem. "Isso só vem depois, com a naturalização", disse ela.

'Sofri violência doméstica nos EUA sem saber que lei me protegia'

Casamentos tóxicos e violentos ainda prendem imigrantes a relações abusivas por medo de perder o Green Card, afirmou Larissa. A própria advogada só descobriu após anos de sofrimento que a lei migratória protege vítimas de violência doméstica, permitindo o pedido de residência independente do agressor.

"No final do casamento com meu ex-marido, eu dormia com uma faca debaixo do travesseiro para me proteger", relembrou ela, que se casou nos EUA em 2013 e se divorciou em 2018.

"Você não precisa ficar casado com alguém que está te violentando só para manter o Green Card, porque a lei migratória protege você, imigrante, nessa situação", destacou a advogada, em referência à Lei Federal de Violência Contra a Mulher (Violence Against Women Act - VAWA), que concede proteção e status legal para vítimas de violência doméstica, abuso sexual e outras formas de violência de gênero, independentemente de seu status migratório.

