Democrata Ocasio-Cortez pede explicações de Trump sobre tarifaço contra Brasil

Alexandria Ocasio-Cortez Imagem: Scott Eisen/Getty Images

31/08/2025 19h27

A deputada do partido Democrata Alexandria Ocasio-Cortez pediu que o governo de Donald Trump explique os motivos da aplicação do tarifaço de 50% sob os produtos brasileiros que entrou em vigor em 6 de agosto.

No mês passado, sem dar detalhes, Trump decretou Emergência Nacional e argumentou que a implementação da alíquota extra sobre as importações do Brasil é uma resposta às ameaças à segurança nacional contra os Estados Unidos.

O questionamento da parlamentar democrata foi feito por meio de uma proposta de emenda ao projeto de lei do Orçamento de Defesa, que ainda precisa ser aprovado.

Na sugestão enviada, a parlamentar AOC, como é conhecida, exige que o Departamento de Defesa emita um relatório detalhando quais as políticas e práticas brasileiras que "constituem uma ameaça incomum e extraordinária" à segurança nacional, à política externa e economia dos EUA.

A deputada também pediu uma avaliação do impacto das tarifas nas relações entre os dois países.

O tarifaço entrou em vigor em 6 de agosto e nem todos os produtos estão sujeitos à cobrança total. Foram excluídos, por exemplo, 694 produtos brasileiros, o que equivale a 43% de tudo o que foi exportado aos EUA em 2024. Estão isentos, por exemplo, suco de laranja, derivados de petróleo e produtos de aviação civil.

No entanto, segundo o governo brasileiro, a tarifa extra atinge 36% dos produtos exportados pelo Brasil aos EUA, incluindo itens importantes na relação comercial bilateral, como máquinas agrícolas, carnes e café.

O projeto que prevê o orçamento da Defesa já tem 985 propostas de emenda. E o adendo apresentado pela deputada norte-americana pode não ter apoio suficiente, já que os democratas são minoria no Congresso.

Trump tem feito críticas ao julgamento de Bolsonaro no STF

Em uma das justificativas para a aplicação da sobretaxa de 50% sobre as importações brasileiras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a afirmar que uma das razões seria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal (STF), que é réu por tentativa de golpe de Estado.

O julgamento da ação penal que pode condenar ou absolver Jair Bolsonaro e outros sete réus começa na terça-feira, 2, em Brasília.

