Governo entrega Orçamento de 2026 com superávit primário de 0,25% do PIB

O orçamento previsto pelo governo para 2026 inclui reajuste do salário mínimo acima da inflação e aumento do Auxílio Gás. Já o Bolsa Família fica congelado. O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) foi entregue ontem pelo governo ao Congresso. Veja a seguir os principais pontos.

Entenda

O projeto prevê aumento para o salário mínimo. O novo valor, de R$ 1.631 significa um aumento de R$ 113 em comparação com o salário mínimo atual, de R$ 1.518 - alta de 7,44%. Com a proposta, o governo mantém sua política de valorização do salário mínimo acima da inflação, com limite de aumento real de 2,5%.

Não haverá aumento para o Bolsa Família. A proposta do governo é de um orçamento de R$ 158,6 bilhões para o programa, o mesmo valor de 2025, sem previsão de reajuste no benefício, mas o governo quer turbinar outros programas sociais

Auxílio-Gás terá aumento. O programa ficou com orçamento de R$ 5,1 bilhões, acima dos R$ 3,6 bilhões deste ano.

O Pé-de-Meia tem previsão de R$ 12 bilhões. O programa de incentivo à permanência no Ensino Médio voltará para o Orçamento, após o TCU (Tribunal de Contas da União) condenar os gastos paralelos com a iniciativa.

Novo PAC ficou com R$ 52,9 bilhões em 2026. No total, serão R$ 83 bilhões em investimentos públicos, um aumento de R$ 11,7 bilhões em relação ao ano anterior.

As emendas parlamentares somaram R$ 40,8 bilhões. O valor diz respeito apenas às emendas impositivas (obrigatórias), indicadas pelos deputados e senadores (individuais) e pelos grupos estaduais do Congresso (bancada).

O texto traz também as projeções do governo para indicadores fundamentais da economia. A previsão é de crescimento de 2,5% para o PIB (Produto Interno Bruto), e inflação de 3,6%, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O orçamento mantém o objetivo de superávit de 0,25% do PIB para as contas do governo. As projeções consideram uma taxa de câmbio média de R$ 5,76 para o dólar.

*Com informações de Estadão Conteúdo