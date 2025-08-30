Demanda do etanol impulsiona cotação do milho certificado

A ampliação na produção de etanol está impulsionando a demanda por outros produtos além da cana-de-açúcar, tradicional matéria-prima do álcool combustível. Com o avanço de novas tecnologias, cultivos como milho, sorgo, soja e trigo tornam-se substitutos plausíveis para os usineiros, que se dispõem a pagar valores adicionais por grãos de origem certificada.

O que está acontecendo

A certificação RenovaBio, concedida pelo governo federal, estimula a produção de biocombustíveis a partir da emissão de créditos de descarbonização (CBIOs), que as usinas produtoras de etanol de milho com alta eficiência energética podem emitir e revender a distribuidoras de combustíveis. Matérias-primas que permitem verificar informações detalhadas e comprovadas sobre seus antecedentes são classificadas como "primárias" e, por permitir mais precisão sobre a pegada de carbono de cada lavoura, conseguem uma cotação maior no mercado - um "prêmio", no jargão dos corretores de commodities.

Uma espécie de "segunda divisão" entre os grãos certificados é composta pelo chamado milho com "dado penalizado", que não apresenta um histórico completo da sua produção. O prêmio pago para essa categoria tende a ser menor, pois supõe-se que esse produto tem menor eficiência energética e deixa uma maior pegada de carbono.

O prêmio pago pelos grãos certificados varia segundo a região ou mesmo segundo a disposição da usina compradora. "Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, com a cotação da saca a R$ 48, a variação do milho com dado penalizado sobre o não certificado é de 0,3% a 0,4%, e no caso do primário é de 0,4% a 0,6%", explica Alexandre Ferreira, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. "Em Goiás, uma usina paga R$ 0,20 a mais pela saca do milho com dados penalizados e R$ 0,40 para o primário. Outra paga R$ 0,30 centavos nos penalizados e R$ 0,42 nos primários."

A alta procura de milho para a fabricação de etanol tem impulsionado a cotação do produto inclusive para usinas não certificadas, para as quais não faz sentido pagar os prêmios por descarbonização. Segundo Rodrigo Silva, coordenador de Inteligência de Mercado do Imea (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária), ocorre que, se a usina está precisando de grãos para atender uma demanda crescente, ela pode pagar um valor mais alto que o mercado. "Ela não pode ficar sem milho para a produção de etanol", concorda Ferreira.

Etanol de milho não é mais exceção

O milho responde hoje por 20% da produção de etanol nacional, com forte expansão de plantio e usinas no Centro-Oeste do país. "O milho vem ganhando espaço rapidamente, aproveitando a segunda safra. Isso fortalece a segurança energética e a competitividade do país, ao mesmo tempo em que agrega valor à produção agrícola", avalia Bruno Laviola, chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agroenergia.

Para ele, a expansão dos biocombustíveis para além da cana-de-açúcar também se torna um fator de proteção frente às mudanças climáticas e oscilações de mercado, "consolidando o Brasil como referência mundial em bioenergia." Na busca por ampliar as opções, diversas novas matérias-primas estão sendo testadas ou já encontram uso comercial.

O agave azul, aposta da Embrapa Agroenergia como matéria-prima para o etanol Imagem: Getty Images/iStockphoto

É o caso do espinhoso agave azul, alvo de um projeto da Embrapa Agroenergia, ainda em fase de estudos, que poderá resultar em uma nova fonte de produção de etanol no Semiárido nordestino.

Além do milho, outra opção mais desenvolvida é a dos resíduos lignocelulósicos, como palha e bagaço da cana, que compõem a chamada segunda geração (2G) do etanol de cana. Feito a partir de resíduos, rejeitos e produtos não alimentícios para humanos, o 2G já está em escala comercial, embora ainda pequena devido a desafios tecnológicos e custo de produção.

Entre os cereais, sorgo e trigo já figuram como opção ao milho em janelas de safrinha. Segundo Silva, do Imea, em geral, as usinas usam uma mistura com uma porcentagem de milho e outra de sorgo. A soja, por sua vez, é citada na literatura desde 2019 como fonte para etanol. O produto faz parte de relatórios recentes de empresas como a Usina Caramuru, que produz biodiesel e etanol desse grão, mas não tem um volume significativo no país.

Produtores motivados

Marco Aurelio Castelli, sócio-diretor da Agrobom Comércio e Exportação de Cereais, diz que a eficiência da produção de etanol de milho é muito maior que a da cana-de-açúcar. "A cana tem um alto volume de processos de produção e coleta, o transporte é um processo caro, e não se consegue armazenar matéria-prima para poder fabricar o ano inteiro, coisa que no milho já não acontece", observa.

Outra vantagem é produzir não só o etanol, mas uma ampla gama de subprodutos, como óleos vegetais e DDG (grãos secos de destilaria), que são matéria-prima de ração animal. "Agrega valor, fazendo que a usina possa pagar melhor que os outros compradores. Existe uma mudança significativa na geografia de formação de preço no Brasil com essa entrada das usinas de etanol em regiões que têm um grande potencial produtivo e uma sobra de milho", aponta Castelli.

O fenômeno acontece também com outros cultivos. "Qualquer produto que tenha alto teor de amido, como o sorgo e o trigo, tem a mesma utilização dentro da usina para a produção de etanol", diz o empresário.

Segundo Castelli, o consumo interno de milho para alimentação é relativamente pequeno, e a exportação tem custo alto, dependendo da região, por conta da logística. Assim, estados com produção elevada, como Mato Grosso, acabavam com sobras significativas antes das usinas de etanol.

Etanol em vez de pão

O fenômeno do biocombustível também favorece outros estados e culturas, caso do Rio Grande do Sul, que agora dispõe de uma usina de etanol à base de trigo. "A região, por questões de clima, não produz cana e tem problema sério com qualidade de trigo para panificação. O produto acaba indo para ração e é penalizado no seu valor, mas pode ser uma fonte boa, uma alternativa para usina de etanol", afirma Castelli.

Daniel Consalter, CEO da FIT (Fine Instrument Technology), diz que a tecnologia tem sido um elemento importante neste novo mercado de biocombustíveis. Em parceria com a Embrapa Instrumentação, a startup FIT desenvolveu uma tecnologia de ressonância magnética para análise da qualidade das matérias-primas.

"Para o etanol e biodiesel, analisamos o teor de óleo, de amido e umidade nos grãos de milho e sorgo, e nos resíduos para o controle de processo", diz Consalter. A análise é feita também com a palma (macaúba), maior fonte de biodiesel do mundo, e vem agora sendo adequada à macaúba, aposta do setor para o bioquerosene de aviação.