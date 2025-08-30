Expointer quer mostrar força do agro na reconstrução do Rio Grande do Sul

A 48ª edição da Expointer começou hoje em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, determinada a mostrar a força do agronegócio nos esforços de reconstrução do Rio Grande do Sul, que sofreu em maio de 2024 com as piores chuvas da história.

Neste ano, a maior feira de agricultura e pecuária a céu aberto da América Latina conta com 2.500 exibidores e 6.696 animais em exposição e à venda — quase 40% a mais do que em 2024. Há 456 negócios familiares participando do evento, o maior número da história, além de 137 empresas de máquinas e implementos, 5% acima do registrado no ano passado. A expectativa é receber um público de 800 mil pessoas nos nove dias da feira, que vai até 9 de setembro.

Estaremos aqui mostrando a potência do agro gaúcho com animais, máquinas, equipamentos, tecnologia. É um mundo que o agro gira -- em termos de PIB [Produto Interno Bruto] do Rio Grande do Sul, cerca de 40%. É muito importante esta feira para os negócios e para a economia gaúcha.

Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul

No ano passado, as vendas de maquinário, principal negócio da feira, movimentaram R$ 7,39 bilhões. Segundo Brum, que comandou a abertura dos portões do parque de exposições Assis Brasil nesta manhã, é um desafio repetir o volume porque o produtor gaúcho está descapitalizado devido aos empréstimos contraídos na estiagem de 2022 e 2023 e na chuva de 2024. Mas a renegociação das dívidas, tratada no PL 320/2025, que está tramitando no Congresso Nacional, é um dos principais assuntos de debates na atual edição da Expointer.

Produtor Gaúcho, a sua vocação é plantar, a sua vocação é criar. O menor percentual de inadimplência até as cheias era do produtor gaúcho. Ou seja, isso demonstra a capacidade, a vontade de pagar a conta, de pegar o recurso emprestado para solucionar esse problema que vem afligindo a todos nós.

Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul

Brum disse que as autoridades do governo federal foram convidadas para o evento. No entanto, por ora, não houve confirmação da participação de nenhum representante do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).