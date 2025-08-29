Topo

PRF promove leilão de mais de 1.000 veículos com opções a partir de R$ 400

29/08/2025 16h37

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí realiza nos dias 3 e 4 de setembro um leilão com mais de mil veículos que foram retidos ou apreendidos no estado.

O que aconteceu

São 1.055 veículos no total, entre automóveis e motocicletas. O leilão será totalmente online através do site Vip Leilões e é preciso se cadastrar com pelo menos 48 horas de antecedência para participar.

Há opções de carros a partir de R$ 2.000 —um Fiat Bravo 2012. Entre as motos, há lances iniciais a partir de R$ 400, como uma Dafra Zig 50 de 2012.

Parte dos veículos foi apreendida pela PRF durante fiscalizações e operações contra crimes. Há também veículos abandonados ou recolhidos por irregularidades administrativas que estão há mais de 60 dias nos pátios conveniados em Parnaíba, Piripiri e Bom Jesus.

O leilão será realizado em quatro etapas, duas de veículos conservados e outras duas de sucatas. Os interessados podem visitar os lotes disponíveis apenas até esta sexta-feira —os locais descritos estão no edital.

Leilão 1 - Veículos conservados:

  • 3 e 4 de setembro, às 9h
  • Veículos conservados nos pátios da PRF-PI
  • É dividido em dois dias em razão da grande quantidade de veículos

Leilão 2 - Veículos conservados (remanescentes)

  • 11 de setembro, às 9h
  • Veículos não vendidos ou não pagos no Leilão 01
  • Lance mínimo: 70% do valor inicial

Leilão 3 - Sucatas

  • 5 de setembro, às 9h
  • Veículos classificados como sucata ou não vendidos nos leilões anteriores

Leilão 4 - Sucatas (remanescentes)

  • 17 de setembro, às 9h
  • Sucatas não vendidas ou não pagas no Leilão 3
  • Lance mínimo: 50% ou 10% do valor inicial

