Lula autoriza avanço da Lei da Reciprocidade contra os EUA; o que ela diz?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o avanço da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos. A medida é uma resposta ao "tarifaço" aplicado pelo governo Trump.

O que diz a lei

Ela define quais ações estrangeiras podem ser alvo de retaliação brasileira. A lei da reciprocidade estabelece critérios para respostas a ações, políticas ou práticas unilaterais de país ou bloco econômico que "impactem negativamente a competitividade internacional brasileira". A norma valerá para países ou blocos que "interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil".

Entre as contramedidas previstas estão diferentes tipos de restrições. A lei autoriza limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos e suspender obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.

O Artigo 1º estabelece os critérios de aplicação. As medidas só podem ser adotadas quando houver impacto à competitividade internacional brasileira ou interferência direta em sua soberania.

O Artigo 3º autoriza o Conselho Estratégico da Camex (Câmara de Comércio Exterior), vinculado ao Executivo, a decidir sobre as medidas. Cabe ao órgão definir quais contramedidas serão aplicadas em cada caso.

A lei determina etapas obrigatórias antes de qualquer retaliação. O governo deve buscar negociação direta com o país ou bloco responsável, ou recorrer a organismos multilaterais, como a OMC (Organização Mundial do Comércio). Além disso, todas as medidas precisam ser proporcionais ao dano econômico sofrido pelo Brasil.

Lula diz 'não ter pressa' em retaliar EUA

Presidente autorizou o avanço da Lei da Reciprocidade ontem. Ele determinou que o Ministério das Relações Exteriores adotasse medidas para retaliações contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

"Eu não tenho pressa de fazer qualquer coisa com a reciprocidade contra os Estados Unidos", afirmou o petista. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta manhã, ele reclamou que toda a negociação internacional tem sido um "processo um pouco demorado".

Itamaraty vai comunicar o governo dos EUA. Caberá à Camex a realização de consultas, investigações e medidas para a aplicação da reciprocidade. Assim que for definida, a decisão será comunicada oficialmente à Casa Branca.

A reciprocidade é vista como o último recurso pelo governo. A lei, aprovada pelo Congresso, não é apoiada por empresários brasileiros por receio de que a corda arrebente do lado mais economicamente vulnerável.